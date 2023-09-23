Праздничный концерт, куреш и выступление оркестра Донецкой филармонии: В ДНР празднуют 243-летие Сартаны

Сегодня в поселке Сартана праздник. Фото: ТГ/Моргун

Поселок Сартана в ДНР празднует 243-ю годовщину со дня своего основания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун, который побывал на мероприятии.

Сегодня в поселке Сартана праздник. Фото: ТГ/Моргун

Он отметил, что вместе с главами мариупольских райадминистраций возложил цветы к памятнику «Скорбящая мать», почтив минутой молчания память сартанцев, которые отдали свои жизни за родную землю в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в поселке Сартана праздник. Фото: ТГ/Моргун

- Поздравил жителей с 243-й годовщиной со дня основания поселка. Вручил благодарности сартанцам, которые после освобождения наших территорий от неонацистов стали одними из первых волонтеров и пришли на помощь односельчанам и всем мариупольцам, - рассказал Моргун.

Сегодня в поселке Сартана праздник. Фото: ТГ/Моргун

Сегодня в поселке Сартана праздник. Фото: ТГ/Моргун

По словам мэра Мариуполя, праздник в Сартане продолжится весь день. Для жителей и гостей поселка выступят творческие коллективы ДК «Металлургов» и Сартанской школы искусств. Кроме того, зрители увидят соревнования по национальной борьбе «Куреш». А изюминкой мероприятия станут выступления эстрадно-симфонического оркестра Донецкой государственной филармонии и ансамбля цыганской песни Луизы Жемчужной.

Сегодня в поселке Сартана праздник. Фото: ТГ/Моргун

- С днем рождения, Сартана! Пусть каждый твой день будет таким же теплым и светлым! - пожелал Олег Моргун.

Сегодня в поселке Сартана праздник. Фото: ТГ/Моргун

Напомним, 16 сентября в Мариуполе отпраздновали 245-летие со дня основания города. Ко Дню города в мариупольском парке имени Гурова подготовили выставку «Автоспорт» с машинами разных категорий. На фестивале еды мариупольцы и гости города смогли попробовать национальную еду проживающих в Приазовье народов. Перед мариупольцами выступили оркестр Донецкой государственной филармонии и его дирижер Василий Шакула, оркестр народных инструментов под руководством Юлии Чаин. А после на сцену вышли рок-группа «Феофорос», казачий ансамбль «Атаман», театр цыганской песни Луизы Жемчужной из Донецка и группа «Emotion Band». Зрелищное представление показали также участники силовой шоу-программы «Русские медведи».

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