ВС РФ отражают атаки и наносят поражения противнику (архивное фото) Фото: Александр КОЦ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 25 сентября 2023

На Донецком направлении «Южная» группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое. В результате огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение. Всего на этом направлении за сутки были отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое.

- Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США, - говорится в сводке Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка ДНР, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.

- Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20, - говорится в сводке.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенного пункта Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

- Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20, - сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные Сил Российской Федерации нанесли поражение узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки уничтожены ряд дронов противника в окрестностях Горловки и Степного.

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