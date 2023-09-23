Работают подрядчики из Московской области: В Макеевке продолжают восстанавливать дома после обстрела ВСУ 4 июля 2023 года

В результате ожесточенного обстрела со стороны украинских войск в городе получили разрушения более 280 многоквартирных домов и социальные объекты. Фото: Минстрой ДНР

В Макеевке продолжают восстанавливать дома, поврежденные ракетным обстрелом украинских войск 4 июля 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что с жителями поврежденных домов Макеевки встретился глава ведомства Николай Циганов. Он проверил ход восстановления объектов, по которым от людей поступили жалобы.

Николай Циганов встретился с жителями поврежденных домов в Макеевке. Фото: Минстрой ДНР

Так, на встрече с жильцами дома №29 по улице Токарева говорилось о том, что предыдущий подрядчик некачественно отремонтировал крышу, из-за чего квартиры были залиты дождем.

- Подрядчика поменяли. Сейчас кровельные работы ведутся подрядчиками Московской области. В тех квартирах, где произошло затекание, подрядчик устранит проблемы за свой счет, - заявил Циганов.

Сейчас кровельные работы ведутся подрядчиками из Московской области. Фото: Минстрой ДНР

Больше всего нареканий жителей касались состояния дома и внутренних коммуникаций. Руководитель Минстроя пояснил, что сейчас местные администрации проводят инвентаризацию объектов и их состояния.

- На этом основании будет подготовлена программа капремонта ветхого и аварийного жилья. После ее утверждения на объектах начнется капремонт, - отметил глава ведомства.

Николай Циганов встретился с жителями поврежденных домов в Макеевке. Фото: Минстрой ДНР

Напомним, ранее сообщалось, что врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил составить план восстановления Макеевки после ракетного удара ВСУ 4 июля 2023 года. В результате ожесточенного обстрела со стороны украинских войск в городе получили разрушения более 280 многоквартирных домов, а также больницы, школы, детские сады.

В свою очередь глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров рассказал, что сразу после обстрела в районе был создан оперативный штаб, где были четко приняты решения по оказанию помощи пострадавшим.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате ракетного удара из РСЗО M142 HIMARS в Макеевке один мирный житель погиб и 68 были ранены, в том числе трое детей.

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