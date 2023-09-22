В ДНР вынесли приговор украинскому пограничнику за расстрел авто с людьми

Денис Гангал. Фото предоставлено Прокуратурой ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые убивали мирных жителей и жестоко с ними обращались. Все больше виновных несут наказание.

Очередной приговор Верховного суда ДНР - по уголовному делу в отношении 28-летнего старшего наводчика 23-го отряда государственной пограничной службы Украины Дениса Гангалу. Об этом «КП» - Донецк» сообщили в Прокуратуре ДНР.

В суде установлено, что с 15 по 30 марта 2022 года Гангала, находясь на боевой позиции «АзовИнтекс» в Мариуполе, исполняя приказ старшего боевой позиции, совместно с иными военнослужащими расстреляли из пулеметов четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате трое мирных жителей погибли на месте преступления, троим удалось спастись.

Украинского пограничника признали виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гангалу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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