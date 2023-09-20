За расстрел мирного жителя Мариуполя осуждены четверо военнослужащих ВСУ

Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении четырех военнослужащих 36-й бригады ВСУ. Фото: ВС ДНР

За расстрел мирного жителя Мариуполя Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении четырех военнослужащих отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Об этом «КП-Донецк» сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

В суде установлено, что 10 апреля 2022 года 26-летний Андрей Каменев, 28-летний Антон Ливерчук, 28-летний Сергей Грицив и 24-летний Юрий Кучерявенко находились на боевой позиции вблизи Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Во время несения боевого дежурства морпехи задержали невооруженного гражданского мужчину. После чего получили приказ командира о ликвидации задержанного. 57-летнего мужчину сопроводили в подвальное помещение отдельно стоящего административного здания, где расстреляли. От полученных ранений житель Мариуполя скончался на месте.

Все четверо военнослужащих признаны виновными по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Каменева к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ливерчука, Грицива, Кучерявенко приговорили к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 20 сентября 2023: Уничтожены два склада вооружения в районах Славянска и Богатыря

Подразделения РФ поразили три пункта управления бригад ВСУ (подробнее)