Подразделения российской армии ведут бои при активной поддержке авиации. Фото: МО РФ

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР за сутки поразила три пункта управления бригад ВСУ, успешно отразила шесть атак ВСУ, уничтожила два склада вооружения. Противник понес большие потери в живой силе и технике. В том числе уничтожены три артиллерийские установки производства стран НАТО.

- В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Александрополь поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны, - сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

УНИЧТОЖЕНЫ ТРИ АРТУСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НАТО

Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка.

Потери противника за сутки на этом направлении составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

ОТРАЖЕНА АТАКА В РАЙОНЕ СТАРОМАЙОРСКОГО

Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

СЛАЖЕННО ДЕЙСТВУЮТ ПЕХОТА, АВИАЦИЯ И АРТИЛЛЕРИЯ

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Краснолиманском направлении. Слаженными действиями подразделений, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское ДНР и южнее населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

Также в зоне СВО средствами ПВО за сутки уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе на территории ДНР в районе населенных пунктов Берестовое, Александровка, Евгеновка.

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