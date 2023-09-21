Юг ДНР остался без мобильной связи из-за обстрелов ВСУ

Последствия обстрела ВСУ узла связи в Еленовке. Фото: РОС

Жители южных населенных пунктов ДНР остались без мобильной связи из-за уничтожения ВСУ узла связи в Еленовке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Республиканского оператора связи (РОС) «Феникс».

- В результате очередного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований сегодня, 21 сентября, уничтожен узел связи в поселке Еленовка. Ранее указанный объект уже повреждался осколочно-фугасными элементами. В том числе 14 сентября предыдущие повреждения данного характера привели к частичной деградации сервисов мобильной связи в части Волновахского и Старобешевского районов, городском округе Докучаевск и отдельных н. п. Кураховского муниципального округа, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение последней недели на этом месте проводились аварийно-восстановительные работы специалистами Республиканского оператора связи. В один из выездов сотрудники РОС были атакованы дронами противника.

Сейчас специалисты оценивают масштаб причиненного ущерба и возможность восстановления сервисов мобильной связи для абонентов южных населенных пунктов Республики.

Тем временем, в РОС предупредили, что в период с 23:00 21 сентября до 05:00 22 сентября 2023 года будут проводиться плановые работы по модернизации ядра сети Республиканского оператора связи.

- Для удобства абонентов такие работы проводятся в ночное время. После их завершения будет ускорен процесс перевода всей абонентской базы на международный код +7 (949). Приносим извинения за возможные неудобства, - заявили в РОС.

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