«Это заслуженное признание их таланта»: Пушилин поздравил деятелей культуры ДНР, удостоенных званий и медали РФ

Звание «Заслуженный артист РФ» Артему Сущеву, Любови Шайдер и Марии Марченко (на фото слева направо), Валерий Попов награжден медалью «За труды в культуре и искусстве». Фото: ТГ/Пушилин

Президент России Владимир Путин присвоил трем деятелям культуры ДНР почетное звание «Заслуженный артист РФ» и еще одного наградил медалью «За труды в культуре и искусстве». Поздравление этому случаю опубликовал сегодня врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Это заслуженное признание их таланта, трудолюбия, самоотдачи и преданности искусству. Поздравляю и горжусь достижениями наших земляков, желаю им новых ярких выступлений и творческого роста, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что Донбасс всегда славился выдающимися деятелями культуры. А сейчас их творчество особо востребовано. И они, несмотря на все трудности, продолжают дарить людям свой талант, восхищать зрителей своими выступлениями.

Пушилин сообщил, что указом Президента РФ звание «Заслуженный артист РФ» присвоено артисту балета заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Артему Сущеву, артисткам Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. Бровуна и Донецкого республиканского академического театра кукол Марии Марченко и Любови Шайдер соответственно.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден главный балетмейстер Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Соловьяненко Валерий Попов.

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