Актрисе Донецкой муздрамы Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ»

В послужном списке Марии Марченко более пятидесяти разноплановых ролей. Фото: Донецкая муздрама

Президент РФ Владимир Путин присвоил актрисе Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Марии Марченко звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Об этом сегодня сообщила генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

- Шесть лет назад, в 2017 году, коллектив нашего театра поздравлял с получением звания «Заслуженный артист ДНР» очаровательную актрису, самобытную и яркую Марию Марченко. Сегодня – ее имя первым из числа творческого состава муздрамы прозвучало в связи с присвоением почетного звания – «Заслуженный артист Российской Федерации»! – написала на своей странице в соцсети Волкова.

Она отметила, что в послужном списке актрисы более пятидесяти разноплановых ролей, огромная галерея комедийных, драматических и острохарактерных образов.

- Преемница мэтров Донецкой муздрамы, она всецело посвятила себя родному театру, где трудится вот уже более четверти века. Уверена, огромная зрительская аудитория поклонников таланта Марии Марченко будет только расти. В этой связи хочется говорить не только о признании, но и о целостности и слаженности работы всего коллектива, умении идти вперед даже в самые сложные времена, - подчеркнула руководитель муздрамы.

Она пожелала актрисе новых побед и никогда не снижать взятую высоту.

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