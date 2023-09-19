Попросила Президента подарить ей собачку: Денис Пушилин передал щенка породы шпиц девочке из Докучаевска

Денис Пушилин вручил Вике подарок от Президента России. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Подарок от Президента России Владимир Путина – щенка породы шпиц - передал сегодня Вике из Докучаевска врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Вика написала нашему Президенту письмо, в котором попросила его подарить ей щенка, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что девочка хорошо учится, принимает активное участие в общественно полезных делах, муниципальных и республиканских конкурсах, увлекается рисованием и рукоделием.

- Поэтому Владимир Владимирович принял решение подарить Вике собаку породы шпиц. С удовольствием передал сегодня девочке щенка от Президента. Вика ждала подарок, изучила, как за ним ухаживать, придумала имя, - рассказал руководитель региона.

Он уверен, девочка запомнит этот день на всю жизнь.

- В знак благодарности Вика подарила лидеру России картину, сделанную своими руками с помощью мамы, обязательно передам, - сказал Пушилин.

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