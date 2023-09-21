Артиллерия российских войск наносит огневое поражение противнику. Фото: МО РФ

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР за сутки нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ, поразила командно-наблюдательный пункт батальона, успешно отразила восемь атак штурмовых групп. Противник понес большие потери в живой силе и технике. В том числе уничтожены две артиллерийские установки производства стран НАТО.

- В районе населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины, - сообщает Министерство обороны РФ.

Также поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка.

ОТРАЗИЛИ ПЯТЬ АТАК

Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии на Донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик.

Потери противника на этом направлении составили до 175-ти украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч».

ПРОТИВНИК ПЫТАЛСЯ ПРОРВАТЬСЯ НА ПРИЮТНОЕ

Мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка на территории ДНР.

Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 135-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

БИЛИ ПО СКОПЛЕНИЮ ВРАГА

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Краснолиманском направлении. Грамотными и слаженными действиями подразделений, ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва на территории ЛНР.

Также, в районе населенного пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

Также в зоне СВО средствами ПВО за сутки уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе на территории ДНР в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка и Михайловка.

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