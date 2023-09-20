Денис Пушилин: Андреевка и Клещеевка под Артемовском остаются в серой зоне

Российские военные наносят поражение противнику на всех направлениях в Донбассе. Фото: НМ ДНР

Села Андреевка и Клещеевка под Артемовском остаются в серой зоне. Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о военной обстановке на линии боевого соприкосновения, которая сложилась на сегодня, 20 сентября.

- Могу сказать, что горячее направление Артемовское по-прежнему остается. Мы видели много реляций по поводу очень серьезных «побед» громогласных, как это озвучивается в украинских средствах массовой информации, но Андреевка и Клещеевка остаются в серой зоне, – сообщил в прямом эфире программы «Соловьев Live» Денис Пушилин.

По его словам, эти села практически полностью разрушены, закрепиться там невозможно ни противнику, ни российским подразделениям.

- За Клещеевку борьба идет постоянно, эта история с небольшим перевесом в одну или в другую сторону. Это точно не победа противника, и себе давайте мы не будем приписывать какую-то победу. Не нужно этого делать. Ситуация остается там достаточно горячей, Артемовск по-прежнему под обстрелами, на северном фланге существенных изменений нет, – констатировал руководитель региона.

Денис Пушилин отметил, что в Донбассе противник использует все имеющееся вооружение, российским бойцам тяжело, но ситуация контролируема.

- Переломить ситуацию не сможет противник. Сейчас я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить. Даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок каких-то там вооружений, - рассказал глава региона.

Он обратил внимание, что на Южно-Донецком направлении за последние сутки ВСУ осуществляли малочисленные атаки.

- Судя по всему, противник начал там перегруппировку. То ли переброска, то ли усиление будет в самые ближайшие дни. Думаю, мы увидим и поймем. Но для нас это тоже определенная возможность концентрировать свои силы по тем или иным направлениям, – подчеркнул лидер ДНР.

На Авдеевском и Марьинском направлениях фиксируется снижение активных действий со стороны противника, наблюдаются разведывательно-диверсионные действия украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Водяное.

Денис Пушилин заявил, что для Донецкой Народной Республики важны все населенные пункты, включая те, что находятся под временной украинской оккупацией, в том числе и Константиновка.

- Там пострадали и получили ранения жители территории Донецкой Народной Республики. Конечно, для нас это в центре внимания, – подчеркнул он.

Глава региона прокомментировал обстрел со стороны ВСУ рынка в Константиновке и статью в The New York Times, в которой данная информация подтверждается несмотря на обвинения украинскими политиками и военачальниками российских подразделений.

- Ничего святого для них нет. Под приезд Блинкена, под дополнительный пиар они расстреливают находящийся под их контролем населенный пункт.

Я не могу себе представить, что у меня есть кто-то из командиров, который рассказывает, что «это нужно, и давайте сделаем», или кто-то из политиков. А там это уже становится нормой, – констатировал глава региона.

Он отметил, что, если бы в 2014 году вышла такая же обличающая украинский режим статья после крушения «Боинга-777», это бы повлияло на сознание мировой общественности.

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