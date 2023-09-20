Социальные пособия семьям с детьми 2023 в ДНР: Кому положены, как оформить

В России существуют различные пособия на детей. Фото: Архив «КП»
Социальные пособия семьям с детьми 2023 можно оформить в отделениях Социального фонда России по ДНР и Министерстве труда и социальной политики Республики.
(отделения Социального фонда России по ДНР)
- Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие);
- Единовременное пособие по беременности и родам;
- Единовременное пособие при рождении ребенка;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
(Министерства труда и социальной политики ДНР)
- Государственная помощь в связи с беременностью и родами;
- Единовременная помощь при рождении ребенка;
- Государственная помощь на ребенка до 3 лет; - Государственная помощь на детей, над которыми установлены опека или попечительство;
- Государственная помощь на детей одиноким матерям (отцам) и по случаю потери кормильца;
- Государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей;
- Государственная социальная помощь детям-инвалидам и надбавка по уходу;
- Государственная помощь на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, и денежное вознаграждение родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
- В России существуют различные пособия на детей. Как правило, они назначаются и выплачиваются маме ребенка (в некоторых случаях – отцу), но могут быть назначены и усыновителю (опекуну), а также любому лицу, осуществляющему непосредственный уход за ребенком. Какие-то пособия зависят от того, трудоустроен ли гражданин, какие-то (например, материнский капитал) зависят от количества детей, некоторые – от уровня материального благосостояния семьи, - прокомментировала заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.
За назначением пособий Социального фонда России необходимо обращаться в клиентские службы фонда (единый контакт-центр по социальным вопросам: 8-800-1-00000-1), а за региональными мерами поддержки семей с детьми, которые предоставляет Минтруд – в управления труда и социальной защиты населения.
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