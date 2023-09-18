Единое пособие в ДНР: кому положено, как подать заявление, какие нужны документы

Единое пособие – ежемесячная мера поддержки. Фото: Архив «КП»

В МФЦ принимают заявления о назначении единого пособия в ДНР. Ежемесячное единое пособие - мера государственной поддержки для беременных и малоимущих семей с детьми до 17 лет.

Кто имеет право на единой пособие?

Только граждане Российской Федерации. Заявитель и дети обязательно должны быть гражданами России, и иметь подтверждающие документы. Гражданство РФ у других членов семьи - необязательно.

Единое пособие выплачивают на каждого ребенка до 17 лет.

Перечень необходимых документов:

- Паспорт РФ (заявителя);

- Паспорт супруга (заявителя);

- Свидетельство о рождении всех детей + паспорт РФ детей (если 14+);

- СНИЛС заявителя и всех членов семьи;

- Свидетельство о браке/расторжении брака;

- Свидетельство о трудовой деятельности (трудовая книжка, трудовой договор);

- Сведения о доходах всех членов семьи, в том числе алименты, пособия и т.д.

- Реквизиты счета ПСБ, открытого на имя заявителя.

Условия назначения выплаты родителям детей от 0 до 17 лет

- Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости;

- Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия;

- Заявитель и дети, на которых назначается пособие, должны быть гражданами России, постоянно проживающими в РФ.

Отметим, что подать документы о назначении единого пособия в ДНР можно также в Социальном фонде Российской Федерации или на портале Госуслуг.

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