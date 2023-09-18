Единое пособие в ДНР: кому положено, как подать заявление, какие нужны документы

Единое пособие – ежемесячная мера поддержки. Фото: Архив «КП»
В МФЦ принимают заявления о назначении единого пособия в ДНР. Ежемесячное единое пособие - мера государственной поддержки для беременных и малоимущих семей с детьми до 17 лет.
Кто имеет право на единой пособие?
Только граждане Российской Федерации. Заявитель и дети обязательно должны быть гражданами России, и иметь подтверждающие документы. Гражданство РФ у других членов семьи - необязательно.
Единое пособие выплачивают на каждого ребенка до 17 лет.
Перечень необходимых документов:
- Паспорт РФ (заявителя);
- Паспорт супруга (заявителя);
- Свидетельство о рождении всех детей + паспорт РФ детей (если 14+);
- СНИЛС заявителя и всех членов семьи;
- Свидетельство о браке/расторжении брака;
- Свидетельство о трудовой деятельности (трудовая книжка, трудовой договор);
- Сведения о доходах всех членов семьи, в том числе алименты, пособия и т.д.
- Реквизиты счета ПСБ, открытого на имя заявителя.
Условия назначения выплаты родителям детей от 0 до 17 лет
- Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости;
- Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия;
- Заявитель и дети, на которых назначается пособие, должны быть гражданами России, постоянно проживающими в РФ.
Отметим, что подать документы о назначении единого пособия в ДНР можно также в Социальном фонде Российской Федерации или на портале Госуслуг.
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