Мемориал погибшим сотрудникам МЧС открыли в Донецке

В память о 13 погибших сотрудниках МЧС в Донецке открыли мемориал. Фото: МЧС ДНР

В память о 13 погибших сотрудниках Республиканского спасательного центра МЧС ДНР сегодня в Донецке открыли мемориал. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- С начала проведения СВО свою жизнь во время исполнения служебного долга отдали 13 героев Республиканского спасательного центра МЧС. Это саперы, спасатели, водители. Они, не жалея себя и своих сил, отвечали на призыв о помощи в самых сложных и опасных ситуациях, - рассказали в МЧС.

В память о 13 погибших сотрудниках МЧС в Донецке открыли мемориал. Фото: МЧС ДНР

Мемориал был открыт на территории Специализированного спасательного центра МЧС России. В мероприятии принял участие начальник Главного управления МЧС России по ДНР Алексей Кострубицкий.

- Для нашего спасательного братства это невосполнимая потеря. Память о героях всегда будет жить в каждом из нас. Их подвиг — бессмертен! Они навсегда остаются в строю. От лица всего коллектива выражаю глубокую скорбь и сочувствие родным и близким. Нет таких слов, которые помогут вам пережить потерю. Но вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь. Мы своих не бросаем!, — заявил начальник ГУ МЧС России по ДНР Алексей Кострубицкий.

В память о 13 погибших сотрудниках МЧС в Донецке открыли мемориал. Фото: МЧС ДНР

2 марта 2022 года в первые дни проведения работ в освобожденных населенных пунктах при разминировании поля вблизи линий электропередач трагически погиб старший сапёр Андрей Ладоненко. Проработав более 6 лет пиротехником, он ежедневно сталкивался с чрезвычайно высокой опасностью, и каждая минута его службы была сопряжена с риском.

За плечами опытного сапера Руслана Волкова – разминирование Мариуполя и ряда других городов. От боеприпасов он очистил километры дорог и десятки гектаров территорий. К сожалению, в первый день лета этого года старший сапер подорвался на взрывоопасном предмете во время работ в районе поселка Еленовка.

В память о 13 погибших сотрудниках МЧС в Донецке открыли мемориал. Фото: МЧС ДНР

1 сентября 2022 года стал трагичным днем для семей 11 сотрудников спасательного центра: Евгения Холодкова, Максима Бадалова, Дмитрия Кологримова, Александра Жарихина, Дмитрия Черёмина, Николая Толкачикова, Дмитрия Коржа, Николая Герасименко, Сергея Чернышова, Станислава Спродиса и Павла Козюка.

Ночью группировка МЧС ДНР, которая выполняла аварийно-восстановительные и другие неотложные работы в Краснолиманском районе, подверглась прицельному огню со стороны Вооруженных формирований Украины.

- Прошел очень тяжелый год. Каждый день я жду, когда откроется дверь и войдет мой сын Максим, но этого не происходит. Когда он принял решение пойти в МЧС, говорил: «Если не я, то кто?». Наши мальчики – герои. Они сознательно шли защищать матерей, отцов, жен и детей от снарядов. Светлая им память. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании мемориала. Спасибо, что вы помните наших ребят, - обратилась к присутствующим мать погибшего сапера Максима Бадалова Елена.

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