Первую льготную ипотеку по ставке два процента выдали в ДНР

Программа льготной ипотеки поможет тысячам семей в Донбассе решить квартирный вопрос Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике заключили первый договор участия в долевом строительстве жилья с использованием ипотеки под 2 процента. Об этом сегодня сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Программа льготной ипотеки под 2% годовых реализуется в новых субъектах России по поручению Президента Владимира Путина для развития жилищного строительства и обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

- Ипотечная сделка застрахована, а защиту интересов покупателя гарантирует открытый в банке эскроу-счет. Скоро в ДНР появится еще больше новостроек с доступным и комфортным жильем. Правительство региона определило ряд надежных компаний для реализации проектов жилой застройки, - прокомментировал Марат Хуснуллин.

5 МИЛЛИОНОВ НА 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

Первая в ДНР ипотека составила 5 миллионов рублей на покупку квартиры в новостройке в Мариуполе. Ее выдал ПСБ. Клиент приобрел однокомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра. Сообщается, что первоначальный взнос составил 16 процентов, срок кредитования - 60 месяцев.

Согласно льготной ипотечной программы для новых регионов РФ, максимальный размер кредита по льготе составит 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 10 процентов. О начале строительства ипотечного жилья в ДНР сообщалось в июле. По словам врио Главы Республики Дениса Пушилина, за два года в регионе построят свыше 30 тысяч квадратных метров такого жилья.

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