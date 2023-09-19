Путь пролег через 30 городов России: Юношескому яхтклубу в Мариуполе подарили древнерусскую ладью Змей Горыныч

Змея Горыныча торжественно опустили на воду в Парке дикой природы Гурова Фото: Александр ИВАНОВ

В День рождения Мариуполя, на его 245-летие, Святорусское Богатырство подарило детям и молодежи ДНР сказочную древнерусскую ладью Змей Горыныч. Ее доставили на отечественных внедорожниках через 30 городов России автопробегом, который стартовал от духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» 7 сентября.

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

КОНЦЕРТЫ «РОК ЗА ОТЕЧЕСТВО»

В каждом городе маршрута, в самом красивом его месте, дружина богатырей провела Праздник Состязаний, Игр и Забав «Богатырская Силушка». Представила сказочную ладью Змей Горыныч. Рок-группа Феофорос, которая была за рулями автоладий, во время мероприятий дала концерты «Рок за Отечество» с песнями о Святой Богатырской Руси. Охранял Змея Горыныча в пути богатырский пес Святорусский Вой, представитель новой породы, выведенной на Богатырской Слободе.

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

16 сентября в Мариуполе Змея Горыныча торжественно опустили на воду в Парке дикой природы имени Гурова. Там богатыри провели для горожан большой праздник, а группа Феофорос вспомнила о былинных временах, наполнив сердца радостью о величии Родины и славных победах Защитников Отечества.

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

БОГАТЫРСКИЕ ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ – В ПОДАРОК

Вместе с чудесным Змеем Горынычем школьникам Мариуполя богатыри подарили комплект из 10 кожаных мягких богатырских доспехов и различного оружия. Еще богатырское поле 10х22 метров, лавочки для зрителей и участников состязаний на 300 мест, а также установили шатровую сборно-разборную азовскую богатырскую заставу из 15 красивых белополотнянных шатров.

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

- Частица Самарской области будет теперь всегда украшать город-герой Мариуполь, даря нашу горячую любовь всем соотечественникам ДНР, передавая детям и молодежи Донбасса программу гражданско-патриотическую воспитания 100 Богатырских Застав России, которую ЧУДО ДВПК «Святорусское Богатырство» проводит во всех городах России, - отметили организаторы.

Проект осуществляется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и АО «АВТОВАЗ».

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

Путешествие на ладье Змей Горыныч в Мариуполь на Азовское море Фото: Александр ИВАНОВ

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