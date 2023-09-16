Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 16 сентября 2023: Уничтожены артиллерийские системы М777 производства США

Российские подразделения действуют в связке с армейской авиацией и артиллерией. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Майорска.

- Противник потерял до 275-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Также в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского.

- Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20, - сообщили в Минобороны России.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе Новомайорского. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Владимировки.

- Потери противника на этом направлении составили более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20, - говорится в сводке.

Кроме того, в районе Новомихайловки уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Еще российские военнослужащие ликвидировали целый ряд беспилотников в окрестностях Новоандреевки, Артемовска и Горловки.

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