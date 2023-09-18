К пожизненному сроку приговорен военный ВСУ, застреливший 8 жителей Мариуполя

Владислав Кулык будет до конца своей жизни находиться в исправительной колонии особого режима. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

К пожизненному лишению свободы приговорил Верховный Суд ДНР 27-летнего военнослужащего ВСУ Владислава Кулыка, застрелившего восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом «КП-Донецк» сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

В суде установлено, что водитель зенитно-ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владислав Кулык в период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. В один из этих дней он обнаружил вблизи завода передвигающихся по улице Левченко восьмерых невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Исполняя его приказ, Кулык прицельными выстрелами из автомата застрелил семь гражданских мужчин и одну женщину, которые скончались на месте.

Владислав Кулык признан виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил украинского военного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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