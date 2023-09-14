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Политика14 сентября 2023 13:30

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ к 22 годам тюрьмы

Верховный суд ДНР вынес приговор украинскому боевику, который расстрелял 69-летнего жителя Мариуполя
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Михаил Чистоплясов. Фото предоставлено Прокуратурой ДНР

Михаил Чистоплясов. Фото предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил медика ВСУ, расстрелявшего пожилого мирного жителя в Мариуполе, к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом «КП Донецк» сообщили в Прокуратуре ДНР.

- Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего боевого медика 2-го взвода отдельной разведывательной роты мотопехотного батальона вооруженных сил Украины Михаила Чистоплясова, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В суде установлено, что в марте 2022 года Чистоплясов, находясь на боевой позиции, расположенной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, выполняя приказ военнослужащего с позывным «Кирт», расстрелял из автомата Калашникова 69-летнего гражданского мужчину, шедшего по проспекту Никопольскому, который скончался на месте преступления.

Михаила Чистоплясова признали виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

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