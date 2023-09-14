Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ к 22 годам тюрьмы

Михаил Чистоплясов. Фото предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил медика ВСУ, расстрелявшего пожилого мирного жителя в Мариуполе, к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом «КП Донецк» сообщили в Прокуратуре ДНР.

- Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего боевого медика 2-го взвода отдельной разведывательной роты мотопехотного батальона вооруженных сил Украины Михаила Чистоплясова, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В суде установлено, что в марте 2022 года Чистоплясов, находясь на боевой позиции, расположенной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, выполняя приказ военнослужащего с позывным «Кирт», расстрелял из автомата Калашникова 69-летнего гражданского мужчину, шедшего по проспекту Никопольскому, который скончался на месте преступления.

Михаила Чистоплясова признали виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

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