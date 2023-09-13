В ДНР будут судить командира ВСУ за приказ о расстреле десяти жителей Мариуполя

Верховный Суд ДНР примет окончательное решение по угловному делу в отношении офицера ВСУ Леонида Онупко. Фото: Верховный Суд ДНР

В ДНР обвинили командира роты 36-й бригады ВСУ в приказе о расстреле десяти жителей Мариуполя. Прокуратура Республики направила в суд уголовное дело в отношении Леонида Онупко. Об этом КП-Донецк сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего командира 2-й роты отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Леонида Онупко. Дело направлено в Верховный Суд Республики для рассмотрения по существу, - рассказали в Прокуратуре ДНР.

По версии следствия, в период с 15 марта по 4 апреля 2022 года Онупко, находился на боевых позициях в Мариуполе и выполнял приказ командования по обеспечению кругового блокирования территории города с применением огнестрельного оружия. Тем самым препятствовал свободному выходу мирного гражданского населения из города.

При получении информации от подчиненных об обнаружении вблизи боевых позиций гражданских лиц Онупко отдавал приказы об убийстве мирного населения. Выполняя преступные приказы, украинские морпехи расстреляли десять мирных граждан.

Леонид Онупко обвиняется по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Окончательное решение по этому уголовному делу примет Верховный Суд ДНР.

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