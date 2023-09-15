Начато восстановление здания бывшей женской гимназии в центре Мариуполя

Полностью восстановить здание планируется в I квартале 2024 года. Фото: ППК «ЕЗ»

В исторической части Мариуполя на Георгиевской улице специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации приступили к восстановлению трехэтажного здания бывшей женской городской гимназии. Об этом «КП-Донецк» сообщили в пресс-службе компании.

- Специалисты уже завершили все необходимые демонтажные работы и приступили к восстановлению имеющихся повреждений несущих конструкций. Вскоре начнется устройство кровли и закрытие теплового контура. Восстановить конструктив здания и закрыть тепловой контур планируется до наступления зимы, – рассказали в компании.

Общая площадь трехэтажного здания составляет более 2 тыс. кв. метров. Завершить все ремонтно-восстановительные работы на объекте, включающие восстановление исторического фасада, капитальный ремонт всех внутренних помещений и обветшавших коммуникаций, планируется в I квартале 2024 года.

История этого здания богата на трагические события. До революции 1917 года здесь располагалась женская городская гимназия, которая была уничтожена пожаром во время Гражданской войны. В 1930-е годы было отстроено новое здание, однако и оно было полностью сожжено в 1943 году при отступлении немецко-фашистских войск из Мариуполя. Во время оккупации города в здании была организована биржа труда, с которой в рабство в Германию было сослано более 60 тысяч мариупольцев.

Новым разрушениям и пожару здание подверглось 9 мая 2014 года, когда расположенное в нем управление внутренних дел было обстреляно из гранатометов в ходе проходивших тогда в Мариуполе боестолкновений.

В историческом центре Мариуполя компания восстанавливает более 70 объектов жилого и социального назначения.

Напомним, ППК «Единый заказчик» является крупнейшим федеральным заказчиком по восстановлению Мариуполя. В портфеле компании находится более 1,5 тысячи жилых объектов города, общая площадь которых превышает 6 млн кв. метров.

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