На выставке представлены 75 работ, включая живопись, офорты, скульптуры и литографии. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе открылась выставка работ художников и скульпторов Московской области. Тематика картин отражает историческую связь Донбасса с Большой Россией. Об этом сообщил глава администрации приморского города Олег Моргун, который вместе со своим заместителем Викторией Калачевой побывал на открытии выставки.

На выставке представлены 75 работ, включая живопись, офорты, скульптуры и литографии. Фото: ТГ/Моргун

- Мариуполь первым из городов Республики принял эту знаковую выставку. 75 работ, включая живопись, офорты, скульптуры и литографии, мариупольцы могут увидеть в Специализированной школе искусств до конца сентября. Затем выставка посетит еще два города ДНР. Тематика работ отражает историческую связь Донбасса с Большой Россией: события специальной военной операции (СВО) и Великой Отечественной войны, исторические личности, православные святыни и святые, - написал в своем телеграм-канале Моргун.

Он отметил, что проект обменных выставок «Донбасс – Россия. Общая история» получил грант Президента РФ и совместно реализуется Фондом культурных инициатив Московской области и творческими Союзами художников ДНР и ЛНР в партнерстве с Донецким республиканским художественным музеем.

На выставке представлены 75 работ, включая живопись, офорты, скульптуры и литографии. Фото: ТГ/Моргун

С февраля по июнь работы мастеров Донбасса экспонировались в восьми городах Московской области. Летом работы подмосковных художников выставлялись в трех городах ЛНР, затем приехали в ДНР.

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