Всероссийская олимпиада школьников стартует в ДНР 19 сентября

Участие в школьном этапе олимпиады предусмотрено в двух форматах - очном и дистанционном. Фото: МОН ДНР

19 сентября 2023 года в ДНР стартует всероссийская олимпиада школьников. Принять участие в ней может любой школьник ДНР, начиная с 4-го класса. Об этом сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

- Победители заключительного этапа олимпиады имеют право на поступление в вузы без сдачи ЕГЭ, на специальность по профилю олимпиады. Школьный этап – первый, самый массовый из этапов олимпиады, ежегодно в России в нем принимают участие более 6 млн человек. Принять участие может любой школьник ДНР, начиная с 4-го класса, - написала в своем телеграм-канале Колударова.

Она отметила, что в этом году участие в школьном этапе олимпиады предусмотрено в двух форматах: очном и дистанционном.

Дистанционный формат участия в олимпиаде организован на платформе «Сириус. Курсы». Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online.

О входе в тестирующую систему, выполнении заданий, отсылке ответов и получении результата можно узнать на сайте Центра олимпиадного движения.

Использование дистанционной платформы «Сириус. Курсы» позволяет провести олимпиаду с учетом требований безопасности, объективности и честного соревнования.

Тем временем, в Министерстве образования и науки ДНР прошел Директорский час, на котором обсудили проведение всероссийской олимпиады школьников на территории Республики. Участники получили рекомендации по работе с платформой «Сириус.Курсы». Детально обсудили организационно-технологическую модель проведения олимпиады, узнали об обновленном списке предметов и формах проведения.

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