«Пес Макс ищет людей, а Шаня - взрывоопасных предметы»: Как кинологи МЧС готовят «четверолапых спасателей» к службе в ДНР

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

На службе в МЧС ДНР «четверолапые спасатели» выполняют свою миссию. Для кинолога его подопечный - надежный помощник в нелегком труде и боевой товарищ. Как отмечает инструктор-кинолог МЧС ДНР Александр Матвиевский, служебные собаки обладают особой выносливостью и пониманием дела.

ДОНБАССКИЙ ХАРАКТЕР

- У наших собак стальной донбасский характер, поскольку им приходится работать в тяжелых условиях, а нам вместе с ними. Хоть и нелегко, но когда твоя собака находит пострадавшего человека, ты понимаешь, что все не зря. Поэтому кинолог - это не профессия, это образ жизни, - говорит Александр Матвиевский.

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

Кинологические подразделения МЧС ДНР задействуют в поиске людей и нахождении взрывчатых веществ. Все «собаки-спасатели» проходят специальную подготовку и регулярно тренируются, чтобы быть готовыми к любым задачам.

Аттестация служебных собак представляет собой медицинское освидетельствование питомцев, обучение и проверку их навыков и умений, после чего их допускают к работе по предназначению по всей территории России. В течение своей службы собака должна пройти три таких аттестации, а потом ее отправляют на «пенсию».

В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

Для успешного прохождения испытаний «четверолапых спасателей» регулярно тренируют на специализированных площадках. Так, на базе спасательной станции «Донецкое море» есть полигон для занятий по спортивной дисциплине, на котором расположены лестница, подвижный бум, тоннель и наклонная стенка. Занятия на таких снарядах позволяют держать питомцев в лучшей форме и постоянно улучшать их профессиональные качества.

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

На сегодня в служебный состав «мохнатых бойцов» МЧС России по ДНР входит 14 собак: 12 бельгийских овчарок Малинуа, немецкая овчарка и лабрадор-ретривер. Под определенный вид работ подбирается «четвероногий» с подходящим характером. Так 11 собак участвуют в минно-розыскных мероприятиях, а три - в аварийно-спасательных.

СПАС ПРОПАВШЕГО МУЖЧИНУ

Пес Макс ищет людей. На службе он с 2017 года. На его счету неоднократное участие в кинологических сборах МЧС РФ, учениях, выезды на чрезвычайные ситуации. Однажды зимой, вблизи Углегорска, он спас мужчину, которого искали в течение суток. Макс вышел на его след, обнаружив его вещи, а потом и самого дедушку. С 2018 года собаки по поиску пострадавших были задействованы порядка 50 раз.

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

Собаки – незаменимые и верные помощники спасателей. Фото: МЧС ДНР

Помимо собак, которые участвуют в поисково-спасательных работах, есть еще и те, кто задействован в минно-розыскных. Собака по кличке Шаня - бельгийская овчарка Малинуа в кинологической службе МЧС РФ по ДНР около трех лет. Ее задача - поиск и обнаружение взрывоопасных предметов. Летом этого года ей и ее инструктору предстояло показать профессионализм и слаженность работы на Чемпионате МЧС России по многоборью кинологов в Ногинске, где они заняли почетное второе место. С 2018 года служебные собаки по нахождению взрывчатых веществ были задействованы порядка 950 раз.

Безусловно, служебные собаки МЧС являются настоящими героями, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти других.

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