МРЭО ДНР: контакты, адреса, график работы

В Республике все граждане обязаны до 1 января 2026 года заменить документы и государственные знаки на российские. Фото: МВД по ДНР

УГИБДД Министерства внутренних дел по ДНР опубликовало список контактов и адресов подразделений МРЭО, куда могут обращаться граждане.

Напомним, в подразделениях МРЭО УГИБДД МВД продолжают обменивать на российские выданные в ДНР и на Украине регистрационные документы, государственные номерные знаки автомототранспорта и водительские удостоверения. Граждане и юридические лица обязаны до 1 января 2026 года заменить документы и государственные знаки.

Кроме этого, в МРЭО оказывают и другие услуги. В частности, принимают экзамены на водительские права, проводят регистрацию автомототранспорта при смене регистрации, покупке и продаже.

Более детально проконсультироваться по вопросам предоставления государственных услуг можно по телефонам подразделений МРЭО:

- г. Донецк, ул. Таганрогская, 19а, тел. +7 949 346-79-41; +7 949 645-53-04;

- г. Донецк, ул. Патриса Лумумбы, 20, тел. +7 949 647-13-85;

- г. Волноваха, ул. Владимира Жоги, 39/41, тел. +7 949 613-32-96;

- пгт. Старобешево, ул. Школьная, 20, тел. +7 949 418-72-82;

- г. Макеевка ул. Фонтанная, 44, тел. +7 949 526-54-71;

- г. Харцызск, ул. Чкалова, 4а, тел. +7 949 323-51-01;

- г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 56, тел. +7 949 642-96-91;

- г. Енакиево, ул. Горняков, 55, тел. +7 949 702-49-82;

- г. Шахтерск, ул. Ленина, 83, тел. +7 949 618-95-48;

- г. Мариуполь, ул. Новая Жизнь, 14, тел. +7 949 640-20-93.

Прием граждан и консультации в подразделениях МРЭО осуществляются по следующему графику:

- вторник – пятница: 08:00 – 17:00;

- суббота: 08:00 – 13:00;

- воскресенье – выходной.

- понедельник – неприемный день.

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