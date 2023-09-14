Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 14 сентября 2023: Отражены атаки и уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Российские подразделения отражают атаки и наносят поражения противнику. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 14 сентября 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки.

- Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», - говорится в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, в районе Новомихайловки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Новомайорского Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

- Потери противника на этом направлении составили до 235-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы, - сообщает Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» восточнее Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

- Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и две боевые бронированные машины, - говорится в сводке.

Кроме того, уничтожен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ряд украинских беспилотников в окрестностях Благодатного и Зайцево.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть мирных жителей ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР 13 сентября 2023 года

ВСУ обстреляли Донецк ракетами с истекшим сроком годности (подробнее)