Руководители «Могилевлифтмаша» ознакомились с площадками, где планируется производство лифтов. Фото: Минпромторг ДНР

Производство лифтов в ДНР наладят с помощью специалистов из Белоруссии. Руководители «Могилевлифтмаша» ознакомились в ДНР с площадками, где планируется производство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли ДНР.

- Представители Минпромторга ДНР совместно с генеральным директором ОАО «Могилевлифтмаш» Сергеем Чертковым и председателем отраслевого Союза электромашиностроения Иваном Хомченко встретились с представителями предприятия ООО «ОТИС-ДОН» по вопросу обсуждения организации производства лифтов на территории Республики, - говорится в сообщении.

Руководители «Могилевлифтмаша» ознакомились с площадками, где планируется производство лифтов. Фото: Минпромторг ДНР

Также делегация посетила макеевский завод «Лазер» для ознакомления с производственными мощностями предприятия для организации производства лифтов. С этой же целью побывали представители Белоруссии и в Харцызске – на предприятии «Силур», известном производителе стальных канатов.

Приехали в ДНР белорусские руководители не только с планами на будущее совместное производство. Председатель отраслевого Союза электромашиностроения Иван Хомченко торжественно передал лифтовую лебедку жилищному комплексу «ЖУРАВЛИНЫЙ».

Напомним, что в конце августа представительная делегация Правительства ДНР во главе с премьер-министром Евгением Солнцевым находилась в Республике Беларусь. Были заключены важные для восстановления Республики соглашения о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями.

- Мы договорились о поставках сельскохозяйственной техники, техники для строителей, дорожников, коммунальных служб, замене лифтового хозяйства. Ориентировочный объем инвестиций составит более трех миллиардов рублей, – прокомментировал итоги поездки премьер-министр.

Делегация из ДНР посетила и Могилевский лифтостроительный завод - бесспорный лидер рынка в своем сегменте. Предприятия компании ежегодно выпускают более 14 тысяч лифтов, отвечающих самым высоким стандартам качества и безопасности.

- В нашей Республике из семи тысяч двухсот лифтов добрая половина произведена именно на «Могилевлифтмаше». Но 80 процентов уже исчерпали свой двадцатипятилетний срок службы и нуждаются, как минимум, в капитальном ремонте, - поделился премьер-министр.

Помимо поставок лифтов, в Республике намерены создать сборочное производство.

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