Отопительный сезон в ДНР 2023-2024: Как проходит подготовка в городах региона

В лидерах – Горловка, Докучаевск, Енакиево

Подготовка к отопительному сезону в ДНР 2023-2024 жилых многоквартирных домов, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения, объектов социальной сферы идет по плану. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с Председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым, членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

В лидерах – Горловка, Докучаевск, Енакиево

- Ниже общего процента готовность у Донецка, Ждановки, Зугрэса, Ясиноватой, Першотравневого и Старобешевского районов, а также по объектам министерств. Высокий процент готовности по всем мероприятиям – у Горловки, Докучаевска, Енакиево, Углегорска, Кировского, Макеевки, Тореза, Снежного, Харцызска, Шахтерска, Амвросиевского, Новоазовского и Тельмановского районов. Дебальцево, Иловайск, Светлодарск, Волновахский и Володарский районы – процент подготовки выше общего, но менее 90%, - сообщил Денис Пушилин.

Нехватка воды и обстрелы ВСУ

В Донецке ответственные службы признали проблему с отоплением 103 домов.

- В четырех районах города (Киевский, Кировский, Куйбышевский, Петровский) существует проблема с подачей теплоносителя в 103 дома, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Одним из негативных факторов является нехватка сотрудников предприятий, - сообщил в своем телерам-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По его данным, подготовка к отопительному сезону в городе проводится в условиях нехватки воды для промывки и заполнения системы центрального отопления, а также непрекращающихся обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, целенаправленными мишенями для которых являются котельные, электроподстанции, водопроводные узлы и другие критически важные для жизнеобеспечения Донецка объекты.

- В остальных пяти районах города (Буденновский, Ворошиловский, Калининский, Ленинский, Пролетарский) мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения выполняются с помощью бригад шефа-региона Москвы, что позволяет осуществлять работы в соответствии с утвержденным графиком, - отметил Алексей Кулемзин.

Чат-бот в помощь

Тем временем, Минстрой ДНР запустил в Телеграм чат-бот «Помощник ЖКХ» для обращений граждан. Он поможет жителям получить ответы на все основные вопросы относительно работы служб жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы написать сообщение в чат-боте, пользователь должен нажать кнопку start. К сообщению можно прикрепить фотографии или видео. Для корректного обращения, нужно указать свои данные (ФИО полностью) и оставить контактный номер телефона или электронную почту, так как специалистам возможно потребуется связаться с заявителем, чтобы уточнить детали. Эта информация поможет оперативно взять заданный вопрос на контроль.

Вместе с тем, по вопросам аварийных ситуаций, в первую очередь, необходимо обратиться в управляющую компанию либо администрацию населенного пункта. В случае бездействия служб и ведомств, жители могут отправить обращение в чат-бот Минстроя ДНР.

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