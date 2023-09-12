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Общество12 сентября 2023 14:45

«Бот работает без подключения к интернету»: Программист из ДНР создал голосовой помощник машиниста для поиска по документам

Евгений Розумный из ДНР стал призером хакатона по искусственному интеллекту
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту. Фото: «Россия – страна возможностей»

Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту. Фото: «Россия – страна возможностей»

Программист из Донецкой Народной Республики Евгений Розумный стал призером Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» (президентская платформа «Россия – страна возможностей») в Нижнем Новгороде. Он создал голосовой помощник машиниста для поиска по документам.

СОЗДАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ И ПОЛЕЗНОЕ!

Евгений Розумный создал голосовой помощник машиниста в составе команды «Fttftf». Помощник умеет находить нужные части документа по свободно составленным вопросам. Уникальность решения состоит в том, что бот работает без подключения к интернету, сам озвучивает текст, а речь машиниста слышит даже в шумной кабине, знает вид локомотива и его особенности.

- Я могу сказать, что хакатоны являются отличной возможностью для разработчиков и студентов проявить свои навыки, обменяться опытом и создать что-то новое и полезное. Они также способствуют развитию креативности и способности работать в команде. Участники могут получить ценный опыт и знания, а также установить контакты с профессионалами в своей области. В результате, хакатоны могут принести пользу не только участникам, но и обществу в целом, благодаря созданию новых и инновационных решений, - отметил Евгений Розумный.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов поблагодарил всех причастных к организации соревнования: администрацию Нижегородской области, площадку Маяк за отличную атмосферу и участников за интерес к кейсам и проекту!

По итогам хакатона 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 000 000 рублей. Организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

Отметим, что по итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

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