«Бот работает без подключения к интернету»: Программист из ДНР создал голосовой помощник машиниста для поиска по документам

Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту. Фото: «Россия – страна возможностей»

Программист из Донецкой Народной Республики Евгений Розумный стал призером Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» (президентская платформа «Россия – страна возможностей») в Нижнем Новгороде. Он создал голосовой помощник машиниста для поиска по документам.

СОЗДАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ И ПОЛЕЗНОЕ!

Евгений Розумный создал голосовой помощник машиниста в составе команды «Fttftf». Помощник умеет находить нужные части документа по свободно составленным вопросам. Уникальность решения состоит в том, что бот работает без подключения к интернету, сам озвучивает текст, а речь машиниста слышит даже в шумной кабине, знает вид локомотива и его особенности.

- Я могу сказать, что хакатоны являются отличной возможностью для разработчиков и студентов проявить свои навыки, обменяться опытом и создать что-то новое и полезное. Они также способствуют развитию креативности и способности работать в команде. Участники могут получить ценный опыт и знания, а также установить контакты с профессионалами в своей области. В результате, хакатоны могут принести пользу не только участникам, но и обществу в целом, благодаря созданию новых и инновационных решений, - отметил Евгений Розумный.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов поблагодарил всех причастных к организации соревнования: администрацию Нижегородской области, площадку Маяк за отличную атмосферу и участников за интерес к кейсам и проекту!

По итогам хакатона 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 000 000 рублей. Организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

Отметим, что по итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

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