Анна Железная проголосовала за будущее Донбасса
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Генеральный директор Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, доктор медицинских наук, профессор Анна Железная после голосования в единый день на избирательном участке рассказала, что каждый на своем месте должен прилагать усилия для улучшения ситуации в регионе.
- Когда я прочитала Стратегию возрождения и развития ДНР, мне показалось, что я прочитала сказку. Потом я поняла, что каждая «сказка» реальна. Просто нужно прилагать усилия и, конечно, иметь желание для этого, - подчеркнула Анна Александровна.
Анна Железная проголосовала за будущее Донбасса
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Отвечая на вопрос «КП Донецк» о перспективах службы родовспоможения региона, Анна Железная рассказала, что Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства планируется объединить со строящимся по поручению Президента России Владимира Путина перинатальным центром в столице ДНР.
- Новый перинатальный центр будет состоять из двух корпусов - нового, который сейчас строится, и тот, который сейчас Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, - отметила Железная.
При этом руководитель республиканского центра охраны материнства и детства рассказала об условиях, при которых демографическая ситуация станет улучшаться.
- Чем быстрее наступит мир, тем больше людей вернется в Донбасс и выше будет рождаемость в нашем крае, - сказала она.
Анна Железная проголосовала за будущее Донбасса
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Анна Железная называет Донбасс уникальным краем. Когда в 2014 году начались боевые действия, она не бросила его. Поэтому сейчас мечтает о возрождении края.
Напомним, что Анна Железная входит в тройку кандидатов от «Единой России», которая по итогам выборов в Народный Совет ДНР 2023 набрала более 78% голосов.
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