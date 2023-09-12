В минувшие выходные дни в Мариуполе торжественно отметили 80-летие освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе завершается подготовка к празднованию 245-летия города, который пройдет в выходные дни на этой неделе. Глава администрации приморского города Олег Моргун сегодня заявил, что организация торжественных мероприятий должна быть «на высоте».

- На утреннем совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации основное внимание уделили подготовке к предстоящему 245-летию Мариуполя. Его отметим уже в эти выходные. Организация торжественных мероприятий должна быть «на высоте», чтобы мариупольцы впервые за долгое время смогли почувствовать настоящую атмосферу праздника, - написал в своем телеграм-канале Моргун.

По словам мэра, основные мероприятия пройдут 16 сентября в парке культуры и отдыха имени Гурова. Будут приглашены руководители Республики, гости из других регионов России, которые помогают восстанавливать город.

В минувшие выходные дни в Мариуполе торжественно отметили 80-летие освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. В 1943 году Советская армия, прорвав оборону гитлеровцев в Донбассе с нескольких сторон, в том числе с моря, 10 сентября освободила Мариуполь от нацистов.

Восьмидесятилетие освобождения город встретил в статусе Города воинской славы. Это признание воинской доблести жителей Мариуполя за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость.

К памятному знаку Воинам - Освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизии жители возложили цветы и почтили память защитников Мариуполя в годы Великой Отечественной войны.

Ранее предприятие «Почта Донбасса» по случаю 245-летия Мариуполя выпустило марку в металле из мельхиора. На аверсе размещен герб города и надпись «Мариуполь — морские ворота Донбасса»; на реверсе — историческое изображение пристани, располагавшейся в устье реки Кальмиус, известной как первый порт Мариуполя, на гурте — индивидуальный номер изделия.

Напомним, Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии и крупный морской порт. Город основан в 1778 году православными греками-переселенцами из Крыма. Его назвали Мариуполем в честь супруги великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I, правнука Петра I) Марии Федоровны. Город освобожден от украинских войск 21 апреля 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Для жителей ДНР возвращение домой, в Россию, 30 сентября 2022 года — это заветная мечта, которая сбылась

Пушилин поддержал предложение Путина об установлении Дня воссоединения с Россией (подробнее)