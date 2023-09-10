«Праздничное настроение, песни и музыка»: Как проходит Единый день голосования в ДНР

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители ДНР в Единый день голосования продолжают приходить на избирательные участки во всех городах региона. Люди говорят, что выражают свое волеизъявление в праздничном настроении.

На многих участках не только играет музыка, но и организованы своеобразные концерты. На одном из участков в центре Донецка коллектив школы исполнил на одном участке песню «Shamana», а на другом, в этом же городе, поет целый хор!

- Для нас это действительно праздник, отсюда и такое настроение, - говорит макеевчанка Светлана Броварь. – Спасибо за то, что таким способом нам поднимают настроение.

- Все организовано на высоком уровне, все прекрасно. Мы уже граждане России! Я выполнила свой гражданский долг, отдала свой голос, для того, чтобы наша страна и дальше развивалась и процветала. Я считаю, что мы будем Россией навсегда, и что мы победим! – говорит дончанка Иванна Вакуленко.

Напомним, избирательные участки в регионе заработали в восемь часов утра. При этом, закроются они раньше, чем предполагалось – в 15 часов - о таком решении было объявлено вчера.

- Так как многие жители Республики уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков, было принято решение закрыть избирательные участки в 15.00, - отметили в избиркоме.

По итогам восьми дней досрочного голосования и двух дней очного предварительная явка на выборах депутатов Народного Совета Республики явка составила 74,01 процента, а явка по выборам в Донецкий горсовет за этот период составила 68,32 процента.

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР проходит Единый день голосования Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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