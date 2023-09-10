Самая высокая явка: В ДНР проходит заключительный день голосования на местных выборах

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике проходит Единый день голосования на региональных выборах. Избирательные участки в регионе заработали в восемь часов утра. При этом, закроются они раньше, чем предполагалось – в 15 часов - о таком решении было объявлено вчера.

- Так как многие жители Республики уже проголосовали в ходе досрочного голосования и двух дней работы стационарных участков, было принято решение закрыть избирательные участки в 15.00, - отметили в избиркоме.

По итогам восьми дней досрочного голосования и двух дней очного предварительная явка на выборах депутатов Народного Совета Республики явка составила 74,01 процента, а явка по выборам в Донецкий горсовет за этот период составила 68,32 процента.

При этом, активность граждан наблюдается и сегодня – в Единый день голосования. Жители, которые не успели сделать это раньше, идут на участки, чтобы отдать свой голос.

- Для нас это день несет особое значение. Мы голосуем впервые в составе России, и ощущения такие, как сегодня, мы испытывали во время Референдума в прошлом году, - говорит дончанка Екатерина Бусова.

Как проходят выборы в Донецке в Единый день голосования – в нашем фоторепортаже:

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР - заключительный день голосования на местных выборах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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