Высокая явка и повышенный контроль безопасности: ДНР приближается к экватору очного этапа голосования на выборах

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике продолжается очный этап голосования на выборах. Во второй день голосования также ожидается высокая явка.

- Вчера основной наплыв граждан пришелся на полдень, однако, много людей идут и после работы, - отметили «КП Донецк» члены участковой избирательной комиссии 542 Кировского района Макеевки.

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Комиссия расположена вблизи коксохимического завода, и многие граждане голосуют после окончания рабочей смены, вечером.

Высокая явка и в Мариуполе, где открыто 67 участков. Люди идут на избирательные участки с праздничным настроением.

Голосование на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Голосование на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Голосование на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Голосование на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Голосование на выборах в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

- На наших глазах творится история, и мы – непосредственные участники этого, - говорит мариупольчанка Светлана Пуресова.

- Первый раз выбираем совет депутатов муниципального образования, - отметила мариупольчанка Елена Галкина, пришедшая на выборы с мамой и ребенком.

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики по итогам восьми дней досрочного голосования и первого дня очного голосования составила 59,04%. Об этом заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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