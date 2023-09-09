Высокая явка и повышенный контроль безопасности: ДНР приближается к экватору очного этапа голосования на выборах

Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецкой Народной Республике продолжается очный этап голосования на выборах. Во второй день голосования также ожидается высокая явка.
- Вчера основной наплыв граждан пришелся на полдень, однако, много людей идут и после работы, - отметили «КП Донецк» члены участковой избирательной комиссии 542 Кировского района Макеевки.
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Комиссия расположена вблизи коксохимического завода, и многие граждане голосуют после окончания рабочей смены, вечером.
Высокая явка и в Мариуполе, где открыто 67 участков. Люди идут на избирательные участки с праздничным настроением.
Голосование на выборах в Мариуполе
Фото: Александр ИВАНОВ
Голосование на выборах в Мариуполе
Фото: Александр ИВАНОВ
Голосование на выборах в Мариуполе
Фото: Александр ИВАНОВ
Голосование на выборах в Мариуполе
Фото: Александр ИВАНОВ
Голосование на выборах в Мариуполе
Фото: Александр ИВАНОВ
- На наших глазах творится история, и мы – непосредственные участники этого, - говорит мариупольчанка Светлана Пуресова.
- Первый раз выбираем совет депутатов муниципального образования, - отметила мариупольчанка Елена Галкина, пришедшая на выборы с мамой и ребенком.
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Напомним, ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики по итогам восьми дней досрочного голосования и первого дня очного голосования составила 59,04%. Об этом заявил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Жители Макеевки также активно принимают участие в выборах
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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