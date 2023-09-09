Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 9 сентября 2023: Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ

Подразделения РФ отражают атаки ВСУ и наносят огневое поражение противнику, тесно взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией. Фото: Скриншот видео Минобороны России

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого.

- Потери противника составили более 215-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», - говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах Серебрянки и Ямполовки нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.

- За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа, - сообщили в Минобороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

- Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, - констатируется в сводке.

Кроме того, в районе Новодонецкое уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.

В районе Серебрянки поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны. Средствами ПВО перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен ряд беспилотников в окрестностях Никольского, Клиновое и Николаевки.

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