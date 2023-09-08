На Саур-Могиле открыли памятники погибшим разведчикам и ополченцу «Медведю»

На Саур-Могиле прошли праздничные торжества ко Дню освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К 80-й годовщине освобождения Донбасса Российское военно-историческое общество (РВИО) благоустроило нижнюю площадку мемориального комплекса Саур-Могила.

ПАМЯТНИКИ РАЗВЕДЧИКАМ И МЕДВЕДЮ

Эмоциональный центр первой зоны – скульптурная композиция, посвященная погибшим в 2014 году разведчикам Семеновского батальона ополчения Донбасса – 16-летней девушки с позывным «Нона» и ее боевого напарника с позывным «Гуцул». Скульптурная композиция работы Михаила Баскакова установлена на месте трагической гибели разведчиков.

Вторая зона – площадка боевой техники, предназначенная для размещения образцов артиллеристских, танковых и автомобильных систем вооружения. Она заканчивается памятником ополченцу ДНР с позывным «Медведь». Величественную фигуру бойца с автоматом в руках выполнил скульптор Андрей Коробцов.

На Саур-Могиле прошли праздничные торжества ко Дню освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эти зоны расположены слева от главной дорожки. На самой центральной оси мемориала находится зона с мемориальными табличками, на которых размещены фамилии бойцов Красной Армии, в 1943 году штурмовавших немецкие оборонительные позиции, расположенные на кургане «Саур-Могила». Они были отреставрированы и установлены на новые основания.

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С 80-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА

У подножья мемориального комплекса в честь 80-й годовщины Освобождения Донбасса прошел концерт. На торжественное открытие новых памятников прибыл врио Главы ДНР Денис Пушилин. Также поздравить жителей приехали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, помощник Президента - Владимир Мединский, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

На Саур-Могиле прошли праздничные торжества ко Дню освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сергей Кириенко отметил, что продолжается возрождение и создание заново уникальных мест памяти и гордости - история повторяется.

Главным событием стало видеовыступление Президента России Владимира Путина.

- Нацисты делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на машину третьего рейха, но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление, - отметил Владимир Путин.

Президент сердечно поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков.

ОЩУЩЕНИЕ НУЖНОСТИ

Перед жителями ДНР свои песни исполнили звезды российской эстрады – Григорий Лепс, Александр Маршал, Дмитрий Дюжев, SHAMAN, Александр Буйнов… Для собравшихся это было большим сюрпризом.

На Саур-Могиле прошли праздничные торжества ко Дню освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Я делаю свое дело с полной отдачей для того, чтобы радовать, трогать сердца людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Если я здесь, значит, я нужен, а нужным хочется быть всегда, - рассказал после выступления SHAMAN.

На Саур-Могиле прошли праздничные торжества ко Дню освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы приезжаем с ощущением нужности. Хочется передать свое тепло и непадение чувств, которые мы испытываем здесь – на земле великого подвига, - отметил Александр Буйнов.

На Саур-Могиле прошли праздничные торжества ко Дню освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Были на праздничном концерте и представители «Камызяк» - команды-чемпиона Высшей лиги КВН - Азамат Мусагалиев, Ренат Мухамбаев, Денис Дорохов.

- У нас было общение с военнослужащими, которые защищают землю. Главная особенность в том, что они говорят сердцем - это очень душевные люди. Приятно было слышать, что даже в блиндажах есть телевизоры, и они смотрят наши концерты, - отметил Денис Дорохов.

Из истории

Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. История повторилась и летом 2014 года. В районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками Донбасса и вооруженными формированиями Украины. Ополченцы отстояли высоту. Мемориал, который был открыт на кургане в 1967 году, получил сильные повреждения и был практически разрушен. Но в 2022 году его восстановили Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России. Решение о восстановлении мемориального комплекса принимал Президент России Владимир Путин.

В 2022 году на мемориальном комплексе были воссозданы обелиск - скульптура советского солдата и четыре исторических рельефа. В память о событиях 2014 года на исторических рельефах сохранили следы обстрелов и фрагменты снарядов. Подвиг современных защитников Донбасса увековечен на трех новых рельефах, которые гармонично вписаны в композицию мемориала. 8 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-могила».

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