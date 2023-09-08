Прототипы скульптур – реальные: В Донецке открыли мемориал Шахтерам - Защитникам Донбасса

В ДНР установили мемориал Шахтерам - Защитникам Донбасса. Фото: Скриншот видео

В Донецкой Народной Республике появилось еще одно памятное место, которое станет знаковым для Донбасса. Это мемориал Шахтерам - Защитникам Донбасса, установленный к 80-летию освобождения региона на площади имени Александра Захарченко в Донецке. Он посвящен шахтерам нашего региона – тем, кто воевал с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и их потомкам, защищающим нашу землю сейчас.

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и помощником Президента Владимиром Мединским возложили цветы к новому монументу.

- Решение о том, чтобы такой памятник у нас появился, принимал Президент Владимир Путин, - отметил руководитель региона. - Прототипы скульптур, стоящих друг напротив друга, — реальные дед и внук, каждый из которых взял в руки оружие, когда нужно было защищать Родину.

Пушилин от имени жителей Республики поблагодарил Российское военно-историческое общество за еще один значительный вклад в увековечение героической истории Донбасса.

В Российском военно-историческом обществе рассказали «КП Донецк» о концепции создания монумента. В начале Великой Отечественной войны было сформировано три стрелковых дивизии: 383-я в Сталино (Донецк), 393-я в Славянске и 395-я в Ворошиловграде (Луганск). Их подвиг символизирует фигура красноармейца, вскинувшего оружие в приветствии своим потомкам. Символично, что спустя годы на пути недобитых нацистов вновь встали жители Донбасса. Собирательный образ ополченца показан в виде фигуры молодого человека, нашего современника, как бы подхватившего оружие деда, переданное ему через время.

Для создания образа в Донецке были использованы портреты реально существующих людей – ветерана Великой Отечественной войны, дошедшего до Берлина и его внука – участника СВО.

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