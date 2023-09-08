«Впервые голосуем по российским законам»: Денис Пушилин принял участие в голосовании на выборах в ДНР

Денис Пушилин проголосовал на одном из избирательных участков. Фото: скриншот видео

Врио Главы ДНР Денис Пушилин проголосовал на одном из избирательных участков в ДНР и земляков призвал сделать это.

- День освобождения Донбасса сегодня совпадает с другим важнейшим событием. Мы впервые голосуем на выборах Народного Совета по российским законам. Впервые по российским законам выбираем органы местного самоуправления, - рассказал руководитель региона.

«Обязательно дойдите до своих избирательных участков»

- Дорогие земляки: если вы еще не успели проголосовать – обязательно дойдите до своих избирательных участков, сделайте свой выбор. Вне зависимости от ваших политических пристрастий ваше участие в выборах, ваш голос – это голос за русский Донбасс, за развитие каждого нашего населенного пункта, за благополучное будущее нашего региона! – подчеркнул Денис Пушилин.

Напомним, что в ДНР с 8 по 10 сентября проходит основной этап голосования по выборам депутатов регионального парламента и представительных органов муниципалитетов. В ДНР будут избраны 90 депутатов, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

Проголосовать можно по российскому паспорту, паспортам ДНР и Украины (с отметкой о регистрации на территории Республики до 30 сентября 2022 года). Также можно предоставить временное удостоверение взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина России, выдаваемое на период оформления российского паспорта.

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