В Горловке четыре мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ 7 сентября 2023 года

Снаряды ВСУ разрывались в жилмассиве «Солнечный». Фото: Мэр Иван Приходько

В четверг, 7 сентября, в Горловке в жилмассиве «Солнечный», что в Калининском районе, с позиций украинских нацистов ранены двое 16-летних детей, сообщил в своем телеграм-канале глава города воинской славы Иван Приходько.

- По уточненным данным, в Калининском районе нашего города ранены еще два мирных жителя, - вскоре добавил Иван Сергеевич.

Снаряды ВСУ разрывались в жилмассиве «Солнечный». Фото: Мэр Иван Приходько

ОБСТРЕЛЯЛИ ШКОЛУ И ОСТАВИЛИ ПОСЕЛКИ БЕЗ ВОДЫ

Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон «Квартал 88» (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы № 36.

Обстрелом ВСУ в Горловке 7 сентября остановлена фильтровальная станция № 1. Причина – в выведенном из строя трансформаторе.

Снаряды ВСУ разрывались в жилмассиве «Солнечный». Фото: Мэр Иван Приходько

- В связи с этим будет отсутствовать водоснабжение у потребителей Калининского района – полностью, частично у потребителей Центрально-Городского района: пос. машзавода им. С. М. Кирова, пос. Мирный, пос. шахты «Кочегарка», частично у потребителей, проживающих в Никитовском районе: пгт Гольмовский, пос. станции Никитовка, - проинформировал горловский градоначальник.

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ ПОД ОГНЕМ

Тем временем, в Куйбышевском и Киевском районах Донецка разорвались шесть ракет ВСУ.

Снаряды ВСУ разрывались в жилмассиве «Солнечный». Фото: Мэр Иван Приходько

- Около 20:15 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка из реактивной системы залпового огня. Боевики выпустили по городу ракеты со своих позиций в Галицыновке, — заявили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

К счастью, обошлось без жертв.

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