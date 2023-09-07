Высокая явка, досрочное голосование и усиленные меры безопасности: Как проходят выборы в новых регионах России

Чтобы не создавать скопления людей на избирательных участках, в регионах прошло досрочное голосование. Фото: Телеграм / Мэр Ясиноватой

Эти выборы для новых регионов страны – большое и важное событие. Люди впервые отдают голоса за депутатов местных парламентов в составе России. К ним тщательно готовились, продумали все, чтобы населению было удобно выразить свою волю. А самое главное, чтобы все избиратели были в безопасности. Ведь ВСУ продолжают атаковать и мирные города ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Особое внимание на новых территориях страны уделили тем, кто живет в непосредственной близости с линией боевого соприкосновения.

Чтобы не создавать скопления людей на избирательных участках, к ним члены комиссий пришли домой. Эта система была отлично отработана еще на Референдуме в прошлом году. То есть, процедура была условно поделена на несколько этапов. Первый – досрочное голосование. Как раз для тех, кто живет в опасных зонах. До 7 сентября включительно они могли отдать свои голоса как в мобильных пунктах, так и вызвав избирательную комиссию на дом. Параллельно с досрочным этапом жители новых территорий, которые находятся за пределами своих регионов, могли выразить свое волеизъявление по всей стране. В регионах России было открыто 329 таких участков. А уже третий, и основной этап выборов, проходит с 8 по 10 сентября, как и везде в России.

ДНР

«Увидел комиссию и побежал к ней с паспортом»

В ДНР явка на выборах с 31 августа по 6 сентября включительно составила 45,31 %*. Такая высокая активность связана с грамотно выстроенной системой досрочного голосования.

85-летний Виктор Тюльин из Донецка проголосовал во дворе своего дома.

- Я как в окно увидел, что по улице идет комиссия, сразу собрался и побежал к ним с паспортом, - рассказывает он «КП Донецк». - Показал документ, потом поставил подписи, мне выдали бланки, и за специальной переносной тумбой поставил галочки на одном и втором бюллетене. Выбор свой сделал, так считаю, что это мой долг и долг каждого сознательного россиянина.

По итогам выборов в ДНР будет избрано 90 парламентариев в Народный Совет и более 500 депутатов в советы 21 городского муниципального округа, включая Донецк и Мариуполь.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столетняя избирательница: «Отстояли Москву, отстоим и Херсонскую область»

Предварительная общая явка – 50,06%. Херсонская область в лидерах среди своих «коллег» из других новых территорий страны. Активно голосовали и в районах, которые находятся у линии боевого соприкосновения и которые попали в зону затопления после разрушения Каховской ГЭС. К населению члены мобильных избирательных комиссий приходили вместе с полицией и Росгвардией – это было сделано в целях безопасности.

В Каховской больнице, например, проголосовала одна из пациенток. В день, когда ей исполнилось 100 лет, София Ивановна Заяц отдала свой голос. В годы Великой Отечественной войны она была зенитчицей и участвовала в обороне Москвы.

- Отстояли Москву, отстоим и Херсонскую область, - говорит она...

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Несмотря на обстрелы

На досрочном голосовании область показала явку в 26, 75 процентов. Для 214 избирателей региона голосование проходило на дому – это жители населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения. Те люди, которые живут рядом с Работино – этот поселок сейчас обстреливается ВСУ, показали высокую явку еще в первый день досрочного голосования.

- Мы не ожидали такой теплой встречи членов участковых избирательных комиссий. Люди ждали их. И конечно же, все здесь понимают, для чего нужны выборы, - говорит председатель избирательного комитета Запорожской области Галина Катющенко.

ЛНР

Готовы резервные участки

По данным на 7 сентября, в республике уже проголосовало 25,45 % избирателей. Все участки охраняют росгвардейцы и полиция. Силовики ходят и вместе и с членами мобильных избиркомов. В единый день голосования безопасность также будет обеспечена - везде размещены рамки металлодетекторов, усилены наряды полиции. - В случае возникновения внештатной ситуации проработаны вопросы эвакуации людей и резервных помещений избирательных участков, - сообщила председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.

*Все цифры – предварительные, актуальны на дату публикации.