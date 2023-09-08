Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 8 сентября 2023: Уничтожена артиллерийская установка «Krab» польского производства и другая техника ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак ВСУ. Фото: скриншот видео МО РФ

Обстановка на донецком направлении 8 сентября 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Химика.

- Противник потерял более 320-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20, - говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.

- Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, - сообщает Минобороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского.

Кроме того, в районе Новомайорского российские подразделения отразили атаку противника, а также пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

- Потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б», - констатируется в сводке.

В районах Красного и Новомихайловки Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба «JDAM». Также уничтожен ряд украинских беспилотников в районах Спорное и Водяное.

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