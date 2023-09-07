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Общество7 сентября 2023 7:35

«Очень трогательно»: Оперная китайская певица Ван-Фан спела «Катюшу» в Мариуполе

Оперная певица из Китая исполнила «Катюшу» в разрушенном ВСУ театре Мариуполя
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Оперная певица из Китая исполнила «Катюшу» в разрушенном ВСУ театре Мариуполя. Фото: t.me/pushilindenis

Оперная певица из Китая исполнила «Катюшу» в разрушенном ВСУ театре Мариуполя. Фото: t.me/pushilindenis

В ДНР прибыла делегация журналистов, блогеров и общественников из Китая. С ними встретился врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Многие наблюдатели говорят о провале украинского наступления на Республику. Вы согласны с их выводами? Каковы источники неонацизма на Украине? В чем основные трудности восстановления, если в Донбассе идет война? Ответил на эти и другие вопросы китайских гостей. Они внимательно следят за всем, что у нас происходит, и анализируют происходящее достаточно глубоко, - отметил Денис Пушилин после встречи.

В ДНР прибыла делегация журналистов, блогеров и общественников из Китая. Фото: t.me/pushilindenis

В ДНР прибыла делегация журналистов, блогеров и общественников из Китая. Фото: t.me/pushilindenis

Гости из Китая побывали в Мариуполе, который сейчас активно восстанавливается. А оперная певица Ван-Фан даже исполнила «Катюшу» в подорванном противником мариупольском театре, восстанавливаемом Санкт-Петербургом.

- Очень трогательно, - прокомментировал исполнение Денис Пушилин.

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