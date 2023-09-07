Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 7 сентября 2023: ВСУ понесли большие потери в живой силе и лишились пункта управления беспилотниками

Российские подразделения отражают атаки противника во взаимодействии с авиацией и артиллерией. Фото: скриншот видео МО РФ Российские подразделения отражают атаки противника во взаимодействии с авиацией и артиллерией. Фото: скриншот видео МО РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка.

Кроме того, в районе Артемовска нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ.

- В ходе боев на этом направлении противник потерял до 285-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами, - говорится в сводке Министерства обороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

- Потери противника на этом направлении составили свыше 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также орудие Д-20, - сообщает Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

- Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30, - констатируется в сводке.

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