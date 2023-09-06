«Когда в больнице и стены лечат»: В Мариуполе восстановили онкологический диспансер

В восстановленном онкодиспансере Мариуполя побывал Денис Пушилин с руководителем Минздрава ДНР. Фото: скриншот видео

В настоящем лечебном учреждении и стены помогают выздоравливать. Таким стал восстановленный регионом-шефом Санкт-Петербургом онкологический диспансер в Мариуполе.

ОСНАСТИЛИ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

- Убедились в этом вместе с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким, а также и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрием Гарцевым. За десять месяцев специалисты из Санкт-Петербурга выполнили огромный фронт работ: восстановили конструктивы, которые пострадали от попаданий украинских снарядов, заново выполнили отделку помещений, заменили инженерные сети. Диспансер оснащен современным оборудованием. Еще важно, что в больнице верны традициям: главврач Сергей Волошин особо отметил, что удалось сохранить пробитый осколками портрет выдающегося онколога Донбасса Григория Бондаря, - рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

КОЛ-ЦЕНТРЫ ПОЯВЯТСЯ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Также руководитель региона лично проверил работу кол-центра мариупольский больницы №3.

- Позвонил по короткому номеру — ответили быстро и вежливо. По телефону можно записаться на прием к врачу, получить информацию о графике диспансеризации, режиме работы поликлиник города, записаться на исследование. Отличный опыт, будем внедрять и в других городах Республики, - заключил он.

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