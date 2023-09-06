Мариупольский зоопарк может пополниться слонами и жирафами

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

Мариупольский зоопарк продолжает совершенствоваться. Сейчас идет модернизация вольеров для животных по российским стандартам. Работы могут быть завершены до конца года

ВОСТОРГАЮТСЯ РАЗНООБРАЗИЕМ ЖИВОТНЫХ

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

Зоопарк планирует добиться статуса одного из лучших в России. Ежедневно его посещают десятки семей с детьми. Жители и гости Республики восторгаются разнообразием животных. Особенно много в зоопарке – тигров, львов, леопардов… А директор зоопарка Савелий Вашура метает, чтобы в зоопарке появились слоны и даже жирафы. Об этом он сообщил «КП Донецк».

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

- Сейчас, благодаря Санкт-Петербургу, который у нас город побратим и во всем нам помогает, мы увеличиваем вольеры согласно российскому законодательству. Делаем, восстанавливаем и строим новое, - говорит Савелий. – Будем побольше завозить зверей.

- Активно идет переход на российские стандарты?

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

- Да, нужно будет получить лицензию, а для этого необходимо соответствие определенным требованиям – по размерам вольеров и прочему.

- Сколько времени понадобится, чтобы завершить этот процесс?

- Я думаю, что в следующему году мы уже все закончим.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

- Говорят, что у вас амбициозные планы по расширению зверей, слонов хотите?

- Место есть, только надо строить, почему бы и нет? Это все дорого, конечно – и звери, и вольеры.

- Каких животных планируете завезти в будущем?

- Мне нужно жирафов приобрести, слонов, много обезьян, так как у нас только восемь видов обезьян погибло. Впереди большая работа.

В прошлом году во время боев в Мариуполе зоопарк значительно пострадал. Вольеры были повреждены обстрелами, многие животные - гепард, верблюды, ламы, страусы и обезьяны - погибли.

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

- Как я могу бросить зверей, которые рождались у меня на руках? Я остался, чтобы сохранить зоопарк. Обстрелы сильные. Это настоящее пекло, снаряды падают и падают. Погибло много животных. Леопарда разорвало... Многие хищники спаслись только благодаря тому, что у них есть норы в вольерах, в которые они прячутся, - говорил в апреле прошлого года директор Мариупольского зоопарка Савелий Вашура.

МЕЧТА ДЕТСТВА

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

Любовь Савелия Вашуры к животным видно невооруженным глазом. Зоопарк образовался именно благодаря его детской мечте.

- Я люблю этих зверей. Когда-то маленьким мальчишкой я мечтал об этом деле, но взять какую-нибудь обезьянку или тигра тогда было немыслимо. Сейчас же можно все – почему бы и не заниматься этим? И не просто что-то делать, а в больших масштабах, чтобы это нравилось людям, и они были довольны. Я рад, что сбылась моя детская мечта, ведь, чтобы перевезти животных в Мариуполь, я продал все нажитое за 60 лет, - говорил Савелий Анатольевич в одном из своих интервью.

Мариупольский зоопарк сегодня Фото: Елена Лебедева

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