Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2023 17:00

Мариупольский зоопарк может пополниться слонами и жирафами

Директор мариупольского зоопарка рассказал о планах приобрести слонов, жирафов и обезьян
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

Мариупольский зоопарк продолжает совершенствоваться. Сейчас идет модернизация вольеров для животных по российским стандартам. Работы могут быть завершены до конца года

ВОСТОРГАЮТСЯ РАЗНООБРАЗИЕМ ЖИВОТНЫХ

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

Зоопарк планирует добиться статуса одного из лучших в России. Ежедневно его посещают десятки семей с детьми. Жители и гости Республики восторгаются разнообразием животных. Особенно много в зоопарке – тигров, львов, леопардов… А директор зоопарка Савелий Вашура метает, чтобы в зоопарке появились слоны и даже жирафы. Об этом он сообщил «КП Донецк».

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

- Сейчас, благодаря Санкт-Петербургу, который у нас город побратим и во всем нам помогает, мы увеличиваем вольеры согласно российскому законодательству. Делаем, восстанавливаем и строим новое, - говорит Савелий. – Будем побольше завозить зверей.

- Активно идет переход на российские стандарты?

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

- Да, нужно будет получить лицензию, а для этого необходимо соответствие определенным требованиям – по размерам вольеров и прочему.

- Сколько времени понадобится, чтобы завершить этот процесс?

- Я думаю, что в следующему году мы уже все закончим.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

- Говорят, что у вас амбициозные планы по расширению зверей, слонов хотите?

- Место есть, только надо строить, почему бы и нет? Это все дорого, конечно – и звери, и вольеры.

- Каких животных планируете завезти в будущем?

- Мне нужно жирафов приобрести, слонов, много обезьян, так как у нас только восемь видов обезьян погибло. Впереди большая работа.

В прошлом году во время боев в Мариуполе зоопарк значительно пострадал. Вольеры были повреждены обстрелами, многие животные - гепард, верблюды, ламы, страусы и обезьяны - погибли.

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

- Как я могу бросить зверей, которые рождались у меня на руках? Я остался, чтобы сохранить зоопарк. Обстрелы сильные. Это настоящее пекло, снаряды падают и падают. Погибло много животных. Леопарда разорвало... Многие хищники спаслись только благодаря тому, что у них есть норы в вольерах, в которые они прячутся, - говорил в апреле прошлого года директор Мариупольского зоопарка Савелий Вашура.

МЕЧТА ДЕТСТВА

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

Любовь Савелия Вашуры к животным видно невооруженным глазом. Зоопарк образовался именно благодаря его детской мечте.

- Я люблю этих зверей. Когда-то маленьким мальчишкой я мечтал об этом деле, но взять какую-нибудь обезьянку или тигра тогда было немыслимо. Сейчас же можно все – почему бы и не заниматься этим? И не просто что-то делать, а в больших масштабах, чтобы это нравилось людям, и они были довольны. Я рад, что сбылась моя детская мечта, ведь, чтобы перевезти животных в Мариуполь, я продал все нажитое за 60 лет, - говорил Савелий Анатольевич в одном из своих интервью.

Мариупольский зоопарк сегодня

Мариупольский зоопарк сегодня

Фото: Елена Лебедева

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Донбассе выращивают одну из самых древних культур – виноград

Климат в ДНР из-за глобального потепления стал более благоприятным для выращивания винограда (подробнее)

Украинский кризис: Новости