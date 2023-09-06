Артист Донецкой филармонии – Франсуа Модеме: Я переехал из Франции, потому, что здесь – истинные ценности

Франсуа Модеме. Фото: ОНФ

Артист Донецкой филармонии – француз Франсуа Модеме переехал в Донбасс восемь лет назад. В 16 лет он, не найдя понимания у родителей, сбежал из дома, чтобы поступить в лучшую во Франции военную академию. Получив диплом, в 2015 году он приехал в Донбасс и решил остаться тут навсегда.

- Что сподвигло вас переехать из Франции в Донецкую Народную Республику?

- Я переехал из Франции в Российскую Федерацию по зову сердца, потому что чувствовал, что здесь есть истинная жизнь, настоящие ценности, я понимаю, что Россия – это страна для меня. Мы собрались с друзьями приехать на неделю. А уже спустя день поняли, что останемся. Здесь мы нашли своих друзей, своих людей, нашли, с кем работать, мы нашли настоящую культуру.

В России есть ещё рабочий класс, есть много людей, которые трудятся на заводах, многие работают в деревне, в полях. Это очень важно, потому что эти люди понимают страну как никто другой. Я думаю, что это основная часть страны, которая сейчас и сражается на это. Эти люди для меня – самое главное. Я их люблю, люблю очень сильно. Во Франции такого уже нет – заводы уходят, переезжают в Китай, в Румынию, в Венгрию. Потому что налоги очень большие, постоянно демонстрации, очень плохая атмосфера общественная. Простые люди пытаются уезжать из Франции, потому что там всё меняется очень быстро и традиции уже исчезли. Увы.

- Во Франции, я читал, вы получили военное образование. Это так? Даёт ли это вам понимание того, как сейчас действует наш противник, которого обучают по европейским и НАТОвским стандартам?

- Я могу сказать, что в военной академии для офицеров во Франции мы ничему конкретному не обучались, потому что нет опыта настоящего масштабного конфликта в странах НАТО. Так что они пытаются делать вид, что обучают и что потом наш противник применит тактики НАТО, но по факту это просто пустота.

Даже те, кто попадают в плен, говорят, что там, во Франции, в Великобритании, это просто уроки о том, как ненавидеть русских, ничего конкретного. Я могу вам сказать как выпускник этой академии, что там они ничего толком не понимают.

- А когда поступали в академию, вы хотели стать военным?

- В молодости я читал сказки, былины – всё то, что у нас, во Франции, относят к средневековью. Это великая французская история, ведь настоящая страна французская – это страна средневековья, это поздний Ренессанс, тогда всё у нас было по-настоящему, но всё закончилось Наполеоном и его окончательным поражением. Отсюда для Франции начинается распад, увы.

Мы мечтали с моими друзьями стать французскими рыцарями, офицерами, великими генералами. Но как только мы приехали, поняли, что для нас тут никакого будущего нет, потому без души всё, без амбиций.

- В 17-м году вы стали солистом Донецкой филармонии. Что вы можете сказать о русской культуре, которую сейчас на Западе, в том числе во Франции, пытаются отменить?

- У нас великолепная культура – народная, настоящая. Советская школа композиторов, советская школа литераторов отправляли своих студентов в деревни, чтобы просто узнать, что там за сказки, что там за народные ткани музыки. И в итоге у нас получается, что Шостакович, Прокофьев – это самые популярные композиторы ХХ века по всему миру. Это не случайно. Это потому, что музыка настоящая – она народная, узнаваемая, и все хотят её слушать. Её якобы отмена на Западе – это просто иллюзия, они сделают вид, что отменяют её, а по факту втихаря слушают эту музыку.

Я надеюсь, что благодаря Народному фронту, мне удастся в ближайшее возобновить выступления перед бойцами на передовой, чтобы делиться нашей культурой, поднимать моральный дух ребят!

- Наверное, вы поддерживаете контакты с кем-то, кто остался во Франции. Можете рассказать, что там думают простые люди про Россию?

- Во Франции народ просто пытается выжить. У них там очень тяжёлая экономическая ситуация, и люди понимают, что всё хуже и хуже становится из-за Зеленского, из-за НАТО, из-за этой политики. Все эти люди хотят дружбы с Россией, они наши, просто сейчас не понимают, что делать, как найти выход из этой ситуации. Но они любят Россию, русскую культуру, и я думаю, что в будущем мы снова станем друзьями.

- Посмотрим на политическую ситуацию во Франции. Мы видим, что политики, которые декларируют, не могу сказать, что российскую позицию, какую-то позицию здравого смысла, необходимость диалога с Россией, например Ле Пен, набирают популярность. Насколько, вы думаете, у них есть шанс получить власть и переломить ситуацию?

- У Ле Пен нет никаких шансов, я вам сразу скажу. У этих людей нет харизмы, нет возможностей изменить ситуацию. То, что им нужно сейчас – это новая элита, и только тогда будут перемены. Я думаю, что в ближайшие лет 10-20 это произойдет и всё будет хорошо.

- Сейчас очень острая ситуация в Нигерии, связанная с французскими военными, которых активно изгоняют, насколько я понимаю, из этой страны. Как вообще вы на это смотрите, что там происходит и почему сложилось так?

- Франция себя вела уже лет 50 несправедливо по отношению к странам Африки, она просто брала там ресурсы, нефть, золото и ничего взамен не давала никогда. И сейчас Франция теряет свою империю по-настоящему. Это очень хорошо, потому что даст возможность работать и показать, что у нас ценности лучше.

- Как вы относитесь к тому, что и как делает Президент нашей страны?

- У нас великолепный Президент Владимир Владимирович Путин. Я его очень люблю. Считаю, что он спасал страну и сделал просто невозможное, чтобы за 20 лет создать новую экономическую ситуацию. И люди, я вижу, гордятся, что они русские. Это просто великолепно. Я вижу, как день за днём всё лучше и лучше жизнь в России. И верю, что у нас есть будущее, и это всё благодаря Путину.

Интервью подготовлено «Народным фронтом»

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