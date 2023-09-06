«Море стало в разы чище!»: Отдыхающие отмечают позитивные изменения на курортах Азовского побережья в ДНР

Азовское побережье в ДНР вновь стало популярным для отдыха Фото: Елена Лебедева

Пляжный сезон на Азовском побережье подходит к своему завершению. Жители отмечают, что в этом году море было таким чистым, как никогда. При штиле вода была прозрачной, а заходя по пояс – было видно песчаное дно.

- Раньше всегда отдыхали на курортах Азовского побережья – Белосарайскяя Коса, Мелекино, Юрьевка… После их освобождения, в прошлом году, мы вновь стали ездить на излюбленные курорты, вот уже второй сезон, - говорит дончанка Вера Шукова. – Особенно радует море – оно стало в разы чище, чем было раньше, я даже поверить не смогла, что, при штиле, несмотря на песчаное дно, видно пальцы на ногах, даже когда заходишь больше, чем по пояс. Экология меняется. Конечно, раньше основным загрязнителем этой прибрежной зоны был «Азовсталь».

Курорты Азовского побережья в ДНР – вновь стали популярны. В этом году их посетили жители разных городов Республики, а также гости из других регионов страны. Не удивительно, ведь Азовское море особенно любят семьи с детьми, ведь оно - самое мелкое и одно из самых полезных.

К тому же, сейчас власти намерены сформировать комплекс мер по развитию Азовского бассейна. На это надеются и жители.

- Хочется, чтобы развивали, как и само море, рыболовство, так и курорты, которые на побережье – развивали там инфраструктуру, - говорит жительница Макеевки Светлана Березина, которая вместе с семьей в этом году отдыхала в Белосарайской Косе. – Уверены, что курорты Азовского побережья ДНР будут развиваться, в этом сомнений нет.

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