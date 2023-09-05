«Приятно очно поработать с молодыми коллегами»: В ДНР прошел первый Форум молодых педагогов

Форум молодых педагогов состоялся в Урзуфе на побережье Азовского моря. Фото: Министерство образования и науки ДНР

В Донецкой Народной Республике впервые прошел Форум молодых педагогов. Это мероприятие в Урзуфе на побережье Азовского моря объединило больше семидесяти молодых учителей из разных городов и поселков ДНР.

Форум молодых педагогов состоялся в Урзуфе на побережье Азовского моря. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Перспективы развития

Готовила мастер-классы и проводила это масштабное событие команда Донецкого государственного педагогического университета. Инициаторами форума и активными организаторами стали Министерство образования и науки ДНР и региональная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в ДНР. На форуме также были представлены мастер-классы от специалистов Донецкого республиканского института развития образования.

Форум молодых педагогов состоялся в Урзуфе на побережье Азовского моря. Фото: Министерство образования и науки ДНР

С приветственным словом к молодым педагогам обратилась и.о. Министра образования и науки ДНР Ольга Колударова, отметив уникальность, и в тоже время сложность профессии педагога. Также Ольга Павловна провела презентацию основных направлений деятельности системы образования Республики, очертила перспективы ее дальнейшего развития.

Форум молодых педагогов состоялся в Урзуфе на побережье Азовского моря. Фото: Министерство образования и науки ДНР

«Им все интересно»

В рамках Форума состоялась серия мастер-классов, посвященных техникам самопомощи при эмоциональном выгорании педагога, построению единой системы военно-патриотического воспитания, организации деятельности школьного штаба по воспитательной работе в рамках реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства», по формированию модели профессионального развития педагога, по развитию понятийного мышления учащихся, прошла стратегическая сессия по созданию портретов молодого педагога ДНР и молодого классного руководителя ДНР.

Форум молодых педагогов состоялся в Урзуфе на побережье Азовского моря. Фото: Министерство образования и науки ДНР

- Получили море удовольствия от мастер-классов и стратегической сессии. Приятно очно поработать с молодыми коллегами: им все интересно, они активные, мобильные, легко откликаются на все, что им предлагают, - прокомментировала молодой педагог из ДНР Наталья Суркова.

Форум молодых педагогов был приурочен к Году педагога и наставника в Российской Федерации.

Форум молодых педагогов состоялся в Урзуфе на побережье Азовского моря. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мечтает стать гроссмейстером: 7-летний шахматист из Донецка Дамир Поздняков завоевал «серебро» на Кубке Сергея Карякина в Подмосковье

7-летний шахматист из Донецка взял 2-е место на Кубке Сергея Карякина в Щелково (подробно)