Способны развить родной край: Победители конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» рассказали о своих планах

В Москве проходил объединенный финал кадрового конкурса «Лидеры возрождения»

После финала кадрового конкурса «Лидеры возрождения» продолжились назначения финалистов и победителей на новые должности.

О двух назначениях временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о двух новых назначениях победителей кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» еще на церемонии закрытия финала. Вита Пащенко стала заместителем министра культуры Республики, а Марина Борисюк была назначена на должность советника Главы региона по вопросам Азовья.

Вита Пащенко Викторовна родилась и выросла в городе Макеевка, в шахтерской семье. До начала военных противоправных действий Украины в отношении народа Донбасса в 2014 году, десять лет работала в органах местного самоуправления, занимала должность начальника юридического отдела в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Макеевки. С 2015 года занимала разные должности в органах государственной власти Донецкой Народной Республики.

- В целом моя трудовая деятельность связана со службой на благо развития региона, где я родилась, получила образование, вышла замуж, воспитала дочь, - рассказывает Вита Пащенко «Комсомолке». - О проведении конкурса «Лидеры возрождения» узнала случайно из публикаций в мессенджере телеграмм и незамедлительно подала заявку, так как уже была осведомлена о масштабном кадровом конкурсе «Лидеры России».

Для Пащенко конкурс «Лидеры возрождения» прошел на одном дыхании, принятие участие в оценочных испытаниях, командообразующих активностях и социальных акциях позволило ей расширить круг знакомств с людьми из разных сфер деятельности, которых объединяет одна цель – налаживание мирной жизни и развитие регионов, вернувшихся в Российскую Федерацию.

Вита Пащенко

- Прозрачность конкурса обеспечивали эксперты, которые «растворялись» среди участников и профессионально их оценивали. На момент регистрации для участия в конкурсе, я занимала должность заместителя директора департамента социальной политики в Аппарате Правительства Донецкой Народной Республики. На финале конкурса Глава Донецкой Народной Республики Пушилин Денис Владимирович объявил о моем назначении в должности заместителя министра культуры Республики. В тот момент меня переполняли эмоции и слезы радости, а победа в финале дала мне уверенность, что я на правильном пути. Конкурс дал мне невероятную возможность для карьерного роста, буду в дальнейшем развивать свои профессиональные навыки и применять накопленный опыт для сохранения и развития культурной среды нашего региона и обеспечения сохранности культурного наследия.

Марина Борисюк родилась в Донецке. В 1997 году с отличием окончила биологический факультет Донецкого государственного университета. В 1998 году поступила в аспирантуру с отрывом от производства в Донецкий государственный университет по специальности «Экология». За время обучения в аспирантуре выполнено научное исследование по теме «Фитоперифитон прибрежных участков Таганрогского залива Азовского моря и его биоиндикационные особенности». В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по направлению «Гидробиология».

Занимала должность доцента кафедры теории физического воспитания, олимпийского спорта и образования Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта, декана факультета заочного обучения и последипломного образования. Также работала Ученым секретарем института. В 2018 году стала заведующей кафедрой дошкольного и начального педагогического образования в «Донецком педагогическом институте».

В 2019 году произошло слияние Донецкого педагогического института с Донецким национальным университетом, в связи с этим была переведена на кафедру ботаники и экологии для укрепления кадрового состава биологического факультета, где и работала до 1 сентября текущего года.

Марина Борисюк

- Судьбоносное решение об участии в конкурсе помог принять сын, который долго и терпеливо настаивал на участии, - рассказывает «Комсомолке» Марина Борисюк. - За заполнением анкеты последовало участие в полуфинале, выход в финал и долгожданная поездка в Москву. И если, честно говоря, подготовки к полуфиналу, как таковой не было, пригодились базовые знания, умения и навыки в организации процесса и управлении командой, то на финал было ехать немного страшно. Я понимала, что участники команды, вышедшие в финал, такие же, как я и даже более сильные.

Борисюк говорит, что конкурс «Лидеры возрождения» – самый масштабный в ее жизни на данный момент.

- Хотелось бы искренне поблагодарить всех его организаторов за уважение, внимание и заботу к каждому участнику. Любой звонок от организаторов был тактичным, любая просьба рассматривалась и решалась. На все сто процентов была выдержана прозрачность конкурса, - говорит назначенец. - Участников было очень много как на полуфинале, так и на финале. С конкурсантами полуфинала на финале я не пересеклась ни в одном задании. Аналогично и с экспертами: некоторых я видела на полуфинале, но те, которые работали со мной ранее, тоже не пересеклись в финале. Профессионализм экспертов меня просто впечатлил: тактичные, внимательные и «невидимые».

Марина Борисюк рассказывает, что после полуфинала и выхода в финал у нее были собеседования с руководителями образования и администрации.

- Руководитель Администрации Главы Донецкой Народной Республики Никоноров Алексей Юрьевич предложил мне принять участие в составе подкомиссии «Социально-экономическое и экологические развитие акватории Азовского бассейна и регионов приазовского побережья» в составе комиссии Государственного Совета по направлению «Экология и природные ресурсы». Очень трепетно-волнительным для меня был момент, когда Денис Пушилин на объединенном финале конкурса «Лидеры возрождения» представил меня как своего советника по вопросам Азовья, - говорит советник Главы. - Для своего региона и любимого города Донецк я готова принимать самое активное участие в решении всех выполнимых и невыполним задач, готова имеющиеся знания и умения передать более молодому поколению. готова скоординировать работу научного сообщества в решении проблемы экологического восстановления Азовского моря и прилегающих территорий, готова изучать экосистему самого уникального водного объекта не только Российской Федерации, но и планеты Земля.

Мои планы на будущее неразрывно связаны с планами и задачами нашей Республики. Очень надеюсь, что оправдаю оказанное мне доверие. Ведь Конкурс – это маленький шажок, давший мне возможность изменить вектор своего жизненного пути. А то, что ты нужен и важен для своего региона еще предстоит доказать.

Еще один из победителей – Олег Камыса. Родился и вырос в Ленинском районе Донецка. Сейчас он является учредителем и генеральным директором Донецкого комбината замороженных продуктов.

- На моем предприятии работает свыше 350 человек, объем выпускаемой продукции составляет 350 тонн в месяц, в ассортименте более 100 наименований замороженных продуктов. Продукция предприятия знакома жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской области, Республики Крым. В ближайшее время начнем поставки в другие регионы России6 – рассказывает дончанин. - Когда был объявлен конкурс, у меня сразу возникло желание принять в нем участие. Несмотря на большое количество участников, формат мероприятия позволил экспертам индивидуально подойти к проверке управленческих навыков каждого. На финале было много интересных событий. По моему мнению, все финалисты выиграли, вне зависимости от того, стали ли они победителями.

Олег Камыса говорит, что уже после полуфинала он был избран членом Общественного совета регионального проекта партии «Единая Россия» Предпринимательство. Это позволило продолжить руководить работой предприятия и заниматься общественной деятельностью.

Олег Камыса

- На мой взгляд главная черта лидеров, которые способны возродить и развить наш родной край - это ответственность, - считает победитель. - Нам необходимо засучить рукава и работать. Именно ответственность - главная характерная черта настоящего предпринимателя. Поэтому я вижу своей основной задачей на сегодня в направлении общественной деятельности способствовать тому, чтобы молодежь, которая может и хочет брать на себя ответственность по организации и развитию собственного дела, работала именно в этом направлении. Работа нашего общественного совета решает именно эту задачу. Я планирую, как предприниматель с 27-ми летним стажем, разработать и проводить обучающие мастер-классы для старшеклассников и учащихся вузов Республики, на которых доносить до ребят, как правильно ставить и достигать цели в жизни и в бизнесе, какие принципы помогают быть успешным предпринимателем и ответственным гражданином. В рамках работы Совета мы планируем организовать клуб молодых предпринимателей и помогать развиваться тем ребятам, которые уже начали свое дело.

Победительница Елена Бычкова до участия в конкурсе работала в Донецком Национальном Техническом Университете в должности доцента кафедры.

- Решение принять участие в конкурсе принимала в сложный для себя момент жизни. Конкурс дал возможность по-другому посмотреть на жизнь, свое место в ней. По самому конкурсу хотелось бы отметить высокий уровень организации, интересную подачу материала, синергию образовательного эффекта конкурса и коллаборации участников на фоне личных состязаний, - отмечает Елена. - В рамках региональных назначений по результатам полуфинала конкурса получила назначение Заместителя директора по экономическому анализу и мониторингу Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики.

Елена Бычкова

Назначенец говорит, что Донбасс - это благодатная, богатая земля, с тёплым и гостеприимным климатом.

- Перспективы развития есть по множеству направлений начиная от сельского хозяйства и туризма и заканчивая промышленностью. Логистическая развязка, минерально-сырьевой потенциал, работоспособность населения - все говорит за то, что у региона большое будущее. Хочу, чтобы оно у него было. Для нас, для наших детей, для будущих поколений, - отмечает победительница. - В планах осваивать новое для меня направление работы. Применять имеющиеся знания и накапливать новые. Человек не должен стоять на месте, развитие это и есть жизнь.

Справка

Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» в новых регионах проводились впервые. Их целью является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

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